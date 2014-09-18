焦点：铝现货升水创新高 欧洲明年长单升水成本恐翻涨近倍

路透伦敦9月17日 - 由于需求上升及供应缩减，推升铝市现货升水创纪录高位，欧洲消费者明年铝长单供应合约的升水可能翻涨近一倍。

铝市现货升水在9月走高，鹿特丹已完税铝较伦敦金属交易所(LME)现货CMAL0升水，创每吨460-480美元纪录新高，上个月为450-460美元。

自今年年初以来，现货升水已上涨逾60%，主要因需求上升及欧美铝产商减少供应所致。

贸易商指出，现货升水后续走向的不确定性，可能促使消费端要求与生产商签订季度供应合约，而非锁定年度合约。

“我们预计消费端将必须付出接近当前升水的价格。如果与去年相比，去年还可以用差不多一半价格签订合约，”一名实货铝贸易商称。

“很多人认为目前升水已经到高点，你不会想以这种价位锁定一年，”他称。

去年，供应合约协议的升水价位约在每吨250-280美元，由于对升水走势不确定性，消费端倾向签订较短期合约。

年度供应合约谈判预计在10月底LME年会(LME Week)展开，但贸易商指出，可能至少要到11月才会敲定合约。

一些日本第四季合约协议的升水升至420美元的纪录高位，美国中西部的现货升水亦位于21美分/磅纪录高位，皆有利于欧洲升水后市。

LME上周宣布旗下铝升水合约推出时间略为延后至明年第二季。LME希望新合约能吸引投资人用于锁定未来升水。

**供应收紧**

在经过多年的长期供应过剩后，铝市场供应开始收紧，这是因为西方生产商为了抵御成本上升而削减产出，加之印尼禁止铝土矿出口和铝需求增长(特别是美国车企的需求)。

7月的路透调查显示，分析师预计2015年铝市场会面临44.4万吨供应缺口，为九年内首次供应不足。

但交易商称，中国的过度生产和LME注册仓库的铝库存创历史高位，都会限制铝价进一步上涨。

中国以外的铝库存估计约为1,200万吨。仅在LME注册仓库，铝库存就达到近500万吨，不过年初以来已经下滑了约10%。

“很多铝正流出LME仓库，但并没有流入市场，而是去了费用较低的非正规仓库，”另一位铝交易商称。

LME仓库业主通过将金属集中存放在个别地方来提高收入，但消费者在这些地方提货则可能需要长达一年半的排队时间，而且等待期间也要缴纳租金。

此外，大量金属都锁定在融资交易中。这种交易中，投资者以低利率借钱购买现货铝，然后与仓库达成廉价存放的协议，并利用市场正价差结构在未来有盈利时马上卖出。

铝现货合约较三个月期货贴水<CMAL0-￡3>目前为36.75美元，而8月底为升水3.25美元，那也是2012年12月以来的最高升水。(完)

(编译 蔡美珍/朱晓军；审校 屈桂娟/白云)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。