《HOME专栏》铝市终于有望转为供给短缺 但中国出口威胁难以轻忽

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦8月29日 - 对于全球各地艰苦挣扎的铝产商来说，当前铝市的展望可说是多年来最乐观的。

以俄铝(0486.HK)为例，第二季便创下五季来首次重返获利。

这主要归功于伦敦金属交易所(LME)的期铝走强，以及实货升水达到历史高档的双重助力。LME期铝目前在每吨2,100美元附近，为2013年年初以来最高位.

铝价回升受到市场基本力量变化的支撑。全球铝市经过多年的结构性供应过剩后，在愈来愈多产能关闭的支撑下，终于似乎要转为供应短缺了。

俄铝关闭自家旗下部分产能后，今年上半年产量减少11%，公司预测2014年全球供应短缺150万吨。

在各家预测值之中，俄铝的短缺预估或许是最高的，但这已经不再像是铝产商的痴人说梦了。根据路透最新调查，14位对今年市场供需盈缺提出评估的分析师之中，四人预测出现供应短缺，预测2015年短缺的分析师增加到近半数。

这股新乐观气氛的主要威胁来自中国。中国的铝产量还在成长。更令人忧心的是，铝制品出口也在成长。

**平行世界**

中国之外的全球铝产量在最近几年一直呈现趋势性下降。

7月年化产量为2,438万吨，较2011年10月峰值2,592万吨减少了逾150万吨。

产量的下降过程是非常缓慢的：被关闭的高成本产能，部分被新增的产能所弥补，特别是在墨西哥湾地区。这种产量下降的趋势仍在继续，美国铝业(AA.N)本周宣布永久关闭在意大利已经停产的Porto Vesme冶炼厂。

中国有色金属工业协会的数据显示，中国7月年化铝产量为2,328万吨，三年内增长了570万吨。

并不是因为中国冶炼厂的利润率高过同业。但地方政府还有中央政府，主要通过降低电价的方式，为亏损的企业提供补贴。电价是铝冶炼厂利润的决定性因素之一。

即便一些中国的冶炼厂被迫关停，新疆等西北省区新建的产能已经弥补了缺口。

美国铝业董事长兼执行长克莱因菲尔德曾经说过，中国铝市场运行在一个完全不同的世界当中，对全球其它地区的铝业没有多少影响。

从某种程度上讲，此话是有道理的。

**主要进口国**

当然，若要说到原铝，中国的产出大多留在国内。

自从中国在2006年将出口税拉高至15%之后便是如此。

在那之后，中国一直是净进口国，不过进口量不大。唯一例外的年度是2009年。当年进口在政府干预下大增，干预的手法为向国内生产商进行“战略”采购，导致套利窗口大开。

浏览中国原铝及铝合金贸易图表，请点选： link.reuters.com/zem72w

中国并非真的需要更多的铝，而是套利操作有利可图，不论是从金属价格及影子信贷市场利率来看皆是如此。

在金属担保融资交易中，铜可能是主角，但也有用铝当做担保品的交易，这从青岛港事件的持续调查便可一窥究竟。在这场担保品丑闻风暴的核心，约有10万吨的铝及20万吨的氧化铝涉入其中。

显而易见的是，中国净进口过去三个月明显放缓，从2-4月的10.9万吨降至5-7月的1.9万吨。

这可能反映上海期铝价格表现落后于LME铝价。

但从俄铝及美国铝业等西方生产商的角度来看，至少铝是净流入中国、而非回流至其本国市场。

**产品出口国**

在论及中国时，西方生产商往往不愿提到的是铝以其他形式流出中国。

多年来中国一直是铝合金的净出口国。其出口数量不算大，去年只有有34.7万吨，不过这足以抵销以原铝形式进入中国的数量。

中国铝成品出口更为庞大，且维持这样的状态已经接近有10年时间。

这有部分可归因于政府对炼厂施压，要求往附加价值链中的末端发展，意味着产品产能扩张，在此同时另一部分的原因在于中国生产的成品具有很高的竞争力，因出口商可取得退税。

浏览中国铝制品贸易图表，请点选：link.reuters.com/gem72w

各界总是质疑部分产品出口可能不像其表面所看来的那样，因原铝加工的奖励仅足以将之提升为适用退税规定的产品，而不会受到出口税的冲击。

分析师担心若真的出现这样税制套利情形，恐怕会掩盖中国供给过剩的本质。

例如麦格理银行分析师就认为，原铝是以铝卷(CC coil)等名目出口，之后在最终进口国重新炼制、浇铸、并制成特定的合金。

“我们认为这是过去几年许多中国铝制造商依循的模式，藉以避免原铝15%的税，这也支持我们对于部分中国铝超额供给以其他形式出现的看法。”

这类疑虑不断升高，因中国产品出口亦持续增加。

今年上半年中国铝制品出口成长3.7%，7月更出现巨大转变，共有32.0万吨出口，较去年同期跳增14%。

一个月的数据并不会构成一个趋势，但基本趋势就是一路增加。

问题在于趋势如何推进而已。

**供应短缺风险**

大多数分析师似乎都预计，未来几个月中国铝产品的流动将加快。

考虑到LME的基本价格相较于上海市场偏高的刺激，以及中国以外的世界其它地区转为供应短缺，这样的预期是有道理的。

当然风险在于，中国过剩的铝大量流出，会填补上西方国家出现的任何缺口。

如果这只是半制成铝产品出现的现象，非中资生产商所使用的平行世界论点还站得住脚；但如果原铝以轻加工产品的形态流出，那么情况将变得更加复杂。

此外，只要不同地区产量增加和下降的两种根本趋势持续存在，中国供应过剩与西方供应短缺之间的紧张关系只可能变得更加严重。

值得注意的是，阻碍更大规模出口的因素仅是15%的原铝出口税率，而中国政府能够很轻松地消除这一阻力。(完)

(编译 蔡美珍/张荻/张明钧/许娜；审校 高琦/杜明霞/龚芳/徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。