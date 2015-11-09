专访：中国官员承诺继续对原铝征收出口税--美国铝业协会会长

路透纽约11月6日 - 美国铝业协会(U.S. Aluminum Association)会长布罗克(Heidi Brock)周五在接受专访时表示，在贸易关系紧张之际，一名中国政府官员承诺继续对原铝征收出口税，尽管在本国面临要求取消该税的压力。

中国生产过剩以及出口导致全球铝价跌至六年低点，促使美国铝业(AA.N)、以及嘉能可(GLEN.L)旗下的Century Aluminum (CENX.O)等主要生产商纷纷削减美国炼厂产量。

美国铝厂与俄罗斯铝业联合公司(0486.HK)曾指责，中国铝厂通过出口所谓的“假冒”半成品来规避15%的原铝出口税。

布罗克称，是中国发改委产业司副巡视员李忠娟在10月26日一场私人会谈中做出维持出口税不变这一表态的。

该承诺也许会平息市场对于中国可能取消这项出口税的担忧，但那些更担心假冒半成品出口或中国产量增长的厂商不会感到宽慰。中国产量增速超过了国内需求增速。

布罗克上周访问中国，在中国有色金属工业协会主办的一次会议上发表讲话。

她在会前会见了李忠娟。双方讨论了个别当地企业和中国有色金属工业协会取消出口税的要求。

“(中国)政府没有计划要取消，”布罗克表示。“他们感兴趣的是鼓励更多的增值型下游产品生产。”

中国有色金属工业协会在8月底要求取消出口税，此举引发美国铝业协会的强烈抨击。布罗克解释，李忠娟清楚表明中国政府希望鼓励生产下游有附加价值的产品。

原铝生产需要大量的能源，因此其出口“基本上是在出口能源，这不符合他们的利益，”布罗克表示。

李忠娟的承诺，正值美国产业加大努力来阻止中国的出口。上个月时，美国铝挤压材协会(U.S. Aluminum Extruders Council)指控忠旺控股逃避美国进口关税。本周，Century则发起积极的活动向美国政府施压，要求其采取行动。

美国铝业协会已要求美国当局对中国出口可能存在分类不当问题展开调查，但尚未采取正式行动并准备提出贸易申诉。布罗克表示，当局何时决定是否展开调查，还没有明确的时间表。(完)