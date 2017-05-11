（更正）《HOME专栏》绿色还是黑色？ 铝究竟环保不环保？

（更正：第三个小标下面第五段译文有误，应为“副总裁Geoff Matthews”，非“副总裁Energia Potior”。）

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦5月10日 - 金属铝是从全球经济的绿色化当中受益的原材料之一。

轻巧耐用的特性，使铝特别是在运输行业的使用一直十分稳定，也是工业金属当中应用最多的一种。

但这种被铝业协会(Aluminum Association)称为“奇迹金属”的铝，也有一个让人难以启齿的小秘密。

铝的生产需要大量电力，而全球很多地方发电还在用煤，煤是一种令所有环保人士谈之色变的化石燃料。

铝在使用过程中颇为经济且环保，但生产过程却有不少阴暗面，这一点从中国政府将这种金属列入冬季防治雾霾而减产的行业列表中便可见一斑。

由此导致的供应不确定性已经使铝成为今年伦敦金属交易所(LME)表现最好的主要工业金属。

但对于影响价格的变数来说，这可能还只是起点。

几家全球最大的铝产商，现在开始强打环境永续牌，作为产品区隔的特色。

消费方可能很快就能够自己决定要选用环保、低排碳的铝，或是碳足迹较大的“不环保”铝，让市场有可能形成两级结构。

**低排碳阵营**

挪威铝产商海德鲁(Norsk Hydro)(NHY.OL)的策略分析主管Kathrine Fog，上周在伦敦的CRU全球铝大会上表示，海德鲁的目标是到2020年时达到“碳中和(carbon neutral)”。

要达成这个目标，可以从很多种途径下手，从生产过程到回收再生等等，但海德鲁在环保层面最大优势的线索，就在公司名字里，Hydro就是水的意思。

根据公司官网资料，海德鲁的熔铸厂使用水力发电的电力来生产铝，排碳量是燃煤发电的五分之一。

俄国产铝巨擘--俄铝(0486.HK)也有志一同。俄铝研究部门主管Denis Nushtaev在同一场会议上表示，俄铝已经关闭低效的老旧厂房，并对其他厂房进行升级，以减少直接排碳量。

俄铝打算在2025年之前达成每生产一吨铝仅排放7吨二氧化碳的目标，当中包括电力消耗及氧化铝相关排放。

为了不落人后，力拓(RIO.L) (RIO.AX)铝销售及营销副总裁Tolga Egrilmezer表示，该公司的目标是每生产一吨铝排放4吨二氧化碳。

三家公司都是铝行业管理委员会(Aluminium Stewardship Initiative/ASI)的支持者，该委员会正在为从铝土矿到回收的整个铝供应链创建一些可持续性指标。

引述力拓的说法，三家业者都认为“可持续性”是“一个市场动力来源”，因主要业者将碳足迹以及环境效益纳入采购原则当中。

ASI会员还包括宝马、奥迪以及捷豹路虎等重量级汽车业者，可口可乐、Nespresso及苹果等消费产品企业也在其中。

**碳排放后段班**

所有的铝炼厂都会产生气态及固态的废气污染物，但电力来源才是真正的碳排放的要角。

这对于中国而言是一大问题；中国目前是目前最大产铝国，其能源供应主要倚赖煤炭。

CRU的Rebecca Zhou在会议上称，去年中国所有的产量中，有88%是有煤炭提供动力的。

当然，这就是北京决策者为何把铝作为北京周边地区下个冬季取暖季减产关键目标的原因。冬季取暖季从11月持续至来年3月。

冶炼厂和氧化铝精炼厂都将被迫减产至少30%，生产冶炼过程使用的碳素阳极(carbon anode)的工厂将减产50%。

市场仍在努力估算这些将要进行的减产的意涵，并且评估一针对炼厂进行国家审计的影响，该项审计的目的是确保他们没有建造“非法”产能。

如此双管齐下进行整顿，部分旨在回应中国对全球其他地方的铝出口所引发的政治关注。

而且不难把ASI视为对一系列可能针对中国的更严厉的贸易措施的软性补充。

原因是，如果部分供应链想要绿色而非黑色的铝，那么ASI的中国材料条件更为不利。

**调整供应链**

随着铝生产商追逐碳中和圣杯，铝行业正在以许多意想不到的方式发展。

Liberty Group等新参与进来的企业在不断吸纳之前不受待见的资产，比如苏格兰年产能5万吨的Lochaber小型炼厂等。

该炼厂将进行重新设计，采用水电供能，生产铝圈而非金属铝，这是Liberty自称将借力可再生能源及绿色金属、令英国工业基地获得新活力愿景的一部分。

但影响可能最深远的创新之一正在德国生产商Trimet一处炼厂试点测试。

根据Energia Potior副总裁Geoff Matthews，该公司的“EnPot”专利技术让炼厂可以调节电力使用，幅度高达25%。

该技术不仅开启了炼厂帮助管理电网流量、根据价格和可获性改变用量的可能性，而且打破了业内的一大技术瓶颈。

铝炼厂之前的设计决定了一直满负荷运行才最有效，这也是该行业在供应过剩时期也屡次减产不力的一个原因。

Matthews称，如果说类似可能有突破性的技术听起来有些不切实际，“EnPot”则已经在三家炼厂中试运行，预计年底前实现首个全套电解槽技术转化。

ASI最早可能会在明年开始推行其认证体系，安装上述技术的企业有望抢先获得ASI可持续性标记。

Hydro、俄铝和力拓等企业也会优先获得认证。

届时会听到更多关于绿色和黑色铝的讨论。(完)