欧洲个股：嘉能可要求美国法官将其从铝价操纵被告名单中删除

中国能源：二季度用电增速料略高5%，促煤价尽快回归合理区间--发改委
路透北京4月25日 - 中国国家发改委周二表示，当前经济运行仍然存在一些不确定、不稳定因素，预计二季度用电增速略高于5%，比一季度小幅回落；下一步将增加煤炭有效供应，督促煤电签订和履行电煤中长期合同，促使煤炭价格尽快回归合理区间。
路透纽约8月5日 - 全球最大的矿商之一--嘉能可 已要求美国法官将其从全美反垄断诉讼的被告名单中删除，此次诉讼是针对铝价操纵。
嘉能可周一晚向美国曼哈顿地方法院提交文件称，该公司与诉讼声称发生违规行为的纽约州、密歇根州和加利福尼亚州联系很少，甚至都没在这些地区开展任何业务。
嘉能可表示，自己只是一家在泽西岛注册，而办公总部设在瑞士巴尔的控股公司，因此从未购买或出售实货铝、伦敦金属交易所(LME)权证或LME期铝，也从未拥有或经营相关仓储业务。
原告指控摩根大通 、高盛 、嘉能可及这些公司旗下的仓储部门、以及仓储运营商Metro International Trade Services和LME自2009年5月以来共谋通过减少供应的方式来推高铝价。
根据身为直接买家的原告提出的诉讼，嘉能可旗下瑞士子公司暨Pacorini Metals USA的母公司--Pacorini Metals AG被列为被告，该公司周二晚要求撤销其面临的指控。
Pacorini Metals AG称此项指控“...太过宽泛而且缺乏证据，”并未具体指明该公司参与价格操纵，也“没有或者无法宣称Pacorini Metals AG是交易商。”(完) (编译 许娜；审校 张荻)
路透北京4月25日 - 中国国家发改委周二表示，当前经济运行仍然存在一些不确定、不稳定因素，预计二季度用电增速略高于5%，比一季度小幅回落；下一步将增加煤炭有效供应，督促煤电签订和履行电煤中长期合同，促使煤炭价格尽快回归合理区间。
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
* 欧元向1.09美元小步靠拢 * 周一因法国大选选情推动的升幅为6月来最大 * 加元受挫，受美国将对加拿大软木材课征反补贴税的打击 * 全球主要货币汇率变化：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月25日 - 欧元周二向前一日触及的五个月高位小幅回升，因市场愈发相信马克龙将击败勒庞成为法国下任总统。 加元则跌至四个月低点，之前美国对从加拿大进口的软木新征平均税率为20%的反补贴税。 中间派候选人马克龙周日赢得法国总统大选第一轮投票，提振欧元 周一涨至1.09美元上方。民调显示，马克龙将在下月的大选决选中击败反欧盟、反欧元的民族主义者勒庞，这让投资者受到鼓舞。 0820GMT，欧元涨0.2%报1.0891美元，距周一所及高点1.0940不到0.005美元。 法国选举第一轮投票结果，未出现投资者担心的最糟糕情形，即极右与极左派候选人联手进入第二轮。 此前因未能预测到去年英国退欧公投结果和特朗普当选美国总统而受到