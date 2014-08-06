欧洲个股：嘉能可要求美国法官将其从铝价操纵被告名单中删除

路透纽约8月5日 - 全球最大的矿商之一--嘉能可 已要求美国法官将其从全美反垄断诉讼的被告名单中删除，此次诉讼是针对铝价操纵。

嘉能可周一晚向美国曼哈顿地方法院提交文件称，该公司与诉讼声称发生违规行为的纽约州、密歇根州和加利福尼亚州联系很少，甚至都没在这些地区开展任何业务。

嘉能可表示，自己只是一家在泽西岛注册，而办公总部设在瑞士巴尔的控股公司，因此从未购买或出售实货铝、伦敦金属交易所(LME)权证或LME期铝，也从未拥有或经营相关仓储业务。

原告指控摩根大通 、高盛 、嘉能可及这些公司旗下的仓储部门、以及仓储运营商Metro International Trade Services和LME自2009年5月以来共谋通过减少供应的方式来推高铝价。

根据身为直接买家的原告提出的诉讼，嘉能可旗下瑞士子公司暨Pacorini Metals USA的母公司--Pacorini Metals AG被列为被告，该公司周二晚要求撤销其面临的指控。

Pacorini Metals AG称此项指控“...太过宽泛而且缺乏证据，”并未具体指明该公司参与价格操纵，也“没有或者无法宣称Pacorini Metals AG是交易商。”(完) (编译 许娜；审校 张荻)