《HOME专栏》铝合金可能预示铝市前景动荡

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
路透伦敦6月12日 - 上周有人把1,860吨北美铝合金交付至底特律的伦敦金属交易所(LME)仓库。
你可能认为这不值得大惊小怪，毕竟最近几年LME原铝合约库存大规模移动并不少见。
但上周北美特种铝合金(NASAAC)有金属入库之所以令人关注，不是因为其数量，而是因为此事竟然发生了。实际上，这是去年8月以来的第一起交割。
而且此事也表明NASAAC极其动荡。
三个月<NASAAC CMNA3>持续上涨，5月份每吨上升了450美元，达到2,400美元，这是2011年8月以来的最高水平。即使回落到了目前的2,370美元，今年以来仍然累计上涨近23%，在主要工业金属中仅逊于镍。
LME曲线的近端波动剧烈，指标现货-三个月CMNA0-3在4月中旬时为超过30美元的正价差，而上周五则变成了3美元的逆价差，本周再度摇摆到了30美元的正价差。
这种狂乱走势，可能在一定程度上与该合约的流动性相对较低有关，但也应该引起原铝市场的警觉。
因为这似乎显示，当LME与实货市场恢复关联的时候，就会发生上述情形。
LME NASAAC三个月金属与现货三个月价差图表：link.reuters.com/pes99v
LME与普氏价格关系图表：link.reuters.com/cur99v
LME NASAAC库存图表：link.reuters.com/gyr99v
**失联与复联**
铝市场的定价问题现在已经众所周知。
LME价格与实物报价之间的背离达到了前所未有的程度。实货溢价现在已经超过每吨400美元，可见二者之间已经失联。结果是金属业丧失了管理价格风险的能力。
铝制造商指责底特律等地LME仓库出货排除太长。也有人指责利用仓储比较便宜的库存融资者，才是排队现象的始作俑者。该市场的基本面一直在稳定趋紧，加剧了对金属的争夺。
NASAAC市场重演了这个情况，价格紧绷程度甚至比原铝市场更加极端。
在去年上半年的多数时间，LME的NASAAC价格都比普氏(Platts)低逾0.2美元/磅。过去一般的贴水幅度约是0.05-0.06美元/磅。在5月初差距最大时，实货升水几乎占了NASAAC铝合金总成本的四分之一。普氏是全球领先的能源、金属及石油化工信息提供商。
北美压铸协会(NADCA)最后只得建议会员，将合约价格参考从LME改为普氏。
这项政策到现在仍然维持。
但在短短三个月时间内，整个NASAAC市场情势大逆转，LME价格与交割价的差距化为乌有。
3月初，普氏对A380铝锭的报价为0.24美元/磅(530美元/吨)，高于LME价格。A380铝锭就是LME的NASAAC合约基础。
到5月最后一周时，普氏的报价已经低于飙涨的LME价格，显然完全消除了实货交割应有的升水。
正因为如此，上周才会有NASAAC运入LME仓库，而非进入实货市场。
**库存萎缩**
那么究竟是什么推升了LME的NASAAC价格，一举超越实货价格？
就像原铝一样，一切都是因为库存。
在2008年全球金融危机期间，LME的原铝和NASAAC库存双双大增，因为生产商将乏人问津的金属抛售到市场。在2009年年初时，LME美国各地仓库的NASAAC库存一度高达将近25万吨。
接下来的几年间，这些库存慢慢消耗减少，直到NASAAC的消费方发现自己被困在等候金属提货出仓的长龙里，就像原铝用户那样，特别是底特律仓库的原铝队伍。
随着其他地方更易获得的库存出清完毕，NASAAC库存越来越集中到底特律，目前总计63,680吨的LME库存中，该地持有62,020吨。而这其中的大部分--40,800吨是注销仓单。
底特律的主要仓储运营商Metro，目前正在以快于以往的速度出货，公司的所有者高盛正在努力表明在听取LME的建议出仓速率，即便是他们仍在与英国法院进行法律缠斗。
根据LME的最新报告，5月份底特律除了原铝以外的金属的排队等待时间从186天降至154天。
**萎缩的流动性**
NASAAC流出的加快和支撑合约的实货流动性资金池萎缩，撼动了LME市场。
绝对价格的上涨和近月合约曲线收紧，表明了凶猛的逼空行情，不过最严重的时期或已过去。
至少现在是如此。
平静或许很快会被再度打破，从下周的第三个星期三即期大仓位的明显增多可以判断。LME报告 0#LME-FBR 显示四个主要的多头仓位持有者面临相等数量的空头。
7月和8月的仓位状况似乎均衡地分布。
潜伏的背景是市场的一种猜测：一些较大的投行集体退离金属交易领域，进一步减少了本来就不多的LME的NASAAC交易。
萎缩的库存流动性，换句话说，正伴随着萎缩的冒险流动性。
**原铝市场的风向球？**
情况会如何演变，仍然充满不确定性，但LME及实货市场价格更加震荡，似乎是唯一可以确定的。
NASAAC市场过去总是抱怨LME与实货交割“总成本”价格之间失联的问题，这次似乎整个市场都被复联的惊人速度和程度杀个措手不及。
这是不是原铝市场未来可能情况的一项警讯呢？
以原铝市场价格背离情况仍在扩大，显性库存仍高来看，这个想法可能言之过早了。
但原铝库存的出仓速度也在加快，特别是在底特律，Metro已经承诺，今年要出仓约60万吨原铝。
此外，未注销仓单的库存，只有总库存的大约一半，其中能够自由交易的仓单又更少。
在此同时，就像NASAAC一样，原铝市场的整体风险胃纳，已经因为大型投行撤出市场而缩水。
价格压力已经清楚可见，LME近月期铝在4月时走俏，这个月初也是。
目前看起来不像是危机迫在眉睫，但原铝的姐妹市场NASAAC所告诉我们的是，在危机实际到来之前，你永远看不出来。(完)
(编译 张涛/蔡美珍/王洋；审校 田建华/于春红/杜明霞)
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