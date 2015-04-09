2015年全球铝市场供应料过剩32.6万吨--美铝财务长

路透纽约4月8日 - 美国铝业(Alcoa)(AA.N)财务长William Oplinger在周三公布第一季财报后表示，2015年全球铝市场供应料将过剩32.6万吨。

这与该公司1月时预计的供应短缺3.8万吨大相径庭，主要原因在于头号生产国--中国的产量预计增加。

“中国继续扩大产能，”Oplinger在电话会议中表示，“炼厂又不愿意减产，因为价格已经反弹。”

他指出，铝需求依然强劲，全球库存继续下降，目前可支持66天的消费，仅略高于61天的30年平均水平。

他认为，强劲的需求将限制地区性溢价的下滑。近几年来，融资交易把铝留在库存中，推动地区性溢价升至纪录高点，尽管此时伦敦金属交易所(LME)的期铝价格下滑。

在引起监管和政治层面的审查后，这些交易开始解除，升水也开始随之下降，不过Oplinger指出，升水仍处在纪录高位，而且会受到强劲需求的支撑。

“工业运行需要金属，”Oplinger称。“因此库存金属流出后，就会随着需求升高而被消化。”

此外，中国出口商出口的半成品铝下降可能支撑升水。中国出口商为了逃避原铝出口关税，出口半成品铝，终端用户会再将其冶炼成原铝。

出口商希望抓住地区性高升水的机会，于是这些出口品涌向市场，导致供应过剩。美国铝业执行长克莱因菲尔德称，这反过来给升水构成压力，从而降低中国出口商出口半成品铝的热情。

他补充道，这种出口状况让中国当局感到“恼火”，因此他们可能采取行动限制出口。

“我乐观地认为他们会制止这种乱象，”克莱因菲尔德说。(完)

(编译 郑茵/李爽 审校 王丽鑫/于春红)

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