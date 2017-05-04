美国铝行业敦促与英国及欧盟联手 对抗中国行业补贴行为

路透伦敦5月3日 - 美国铝行业代表正与欧盟同业商谈，并致信英国首相特雷莎·梅，敦促各方采取行动应对中国对该行业“高额的非法补贴”，认为这威胁到西方国家的工作机会。

商事律师和一些政府批评中国对主要行业提供不公平的补贴，违反了世界贸易组织(WTO)规定。中国于2001年加入WTO。

“WTO、美国和欧洲领导人必须迅速行动以确保有一个公平的竞争环境，”Century Aluminum Company执行长Michael Bless周三在伦敦的记者会上说。

中国则表示支持WTO的工作。

以中国贸易工作组(China Trade Taskforce)为代表的铝行业致信特雷莎·梅，敦促她“就此事积极与WTO合作，并促使行动的展开。”

“能够在这种情况下迅速采取行动的强有力的WTO，将成为脱欧之后保护英国的关键力量之一，”路透看到的这封信函中称。

英国首相办公室尚未立即发表评论。

行业领袖表示，他们还正在与欧盟官员及俄罗斯同行进行讨论；后者已提议成立一个类似石油输出国组织(OPEC)的铝业组织。

Bless表示他可能不赞同这个想法，但这相当于“承认了该问题的严重性”。

中国贸易工作组指出，在中国加入WTO时，该国铝产量在全球的占比仅仅略高于10%。

现在，中国已经成为全球铝行业领导者，其产量占到全球总量的半数以上，中国宏桥(1378.HK)已超越俄铝(0486.HK)成为全球最大铝生产商；而与此同时，美国和欧洲的铝业出现萎缩。

商事律师表示，中国铝行业占据支配地位并不符合商业逻辑，因其能源成本高于欧美。能源成本是铝业最大的投入成本。

欧盟贸易部长们下周将在布鲁塞尔开会，料将讨论有关反倾销的新规定，这可能对源自中国的进口商品产生最直接影响。(完)