德国安联估计德翼航空坠机事故理赔成本或达3亿美元

路透法兰克福3月30日 - 据保险业消息人士周一表示，德国安联(ALVG.DE)估计，保险商将因上周德翼航空(Germanwings)坠机事故支付3亿美元赔偿金和相关成本。

超过30家保险商将共同承担此次坠机事故的财务负担，上述数字给这些保险商提供了初步理赔估算。据信，此次事故是飞机副驾驶员故意所为。

初步估计数字占全球航空保险市场15亿美元保费总额的20%左右，包括飞机损失约6,500万美元、搜救费用、法律费用以及遇难乘客家属抚恤金。

保险商在估计损失时一般会比较保守，根据现有信息和以往经验，尽可能把各种成本都考虑在内。

“现在还在初步阶段，所以数字可能偏高，”一名熟悉情况的保险业高管表示，并称保险商按法律规定必须做出估算。

“这是德国安联的估测，该公司是首席保险商，”这名知情人谈到3亿美元这个数字时表示，保险业刊物Insurance Insider也报导了这个数字。

失事客机144名遇难乘客家属的索赔额料将占理赔成本的绝大部分。保险商一般会自行解决索赔而不付诸法庭，但这个过程可能持续数月之久。

汉莎航空周五表示，公司将向每名遇难者的家属提供最多5万欧元的直接经济帮助。(完)

(编译 王颖；审校 郑茵)

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