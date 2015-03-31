德国安联估计德翼航空坠机事故理赔成本或达3亿美元

油价上扬拉升股市 新西兰元触及11个月低点
新西兰元下挫至2016年6月以来最低水平，此前新西兰央行意外在政策评估会议上维持中性立场，同时将利率维持在纪录低点1.75%不变。
路透法兰克福3月30日 - 据保险业消息人士周一表示，德国安联(ALVG.DE)估计，保险商将因上周德翼航空(Germanwings)坠机事故支付3亿美元赔偿金和相关成本。
超过30家保险商将共同承担此次坠机事故的财务负担，上述数字给这些保险商提供了初步理赔估算。据信，此次事故是飞机副驾驶员故意所为。
初步估计数字占全球航空保险市场15亿美元保费总额的20%左右，包括飞机损失约6,500万美元、搜救费用、法律费用以及遇难乘客家属抚恤金。
保险商在估计损失时一般会比较保守，根据现有信息和以往经验，尽可能把各种成本都考虑在内。
“现在还在初步阶段，所以数字可能偏高，”一名熟悉情况的保险业高管表示，并称保险商按法律规定必须做出估算。
“这是德国安联的估测，该公司是首席保险商，”这名知情人谈到3亿美元这个数字时表示，保险业刊物Insurance Insider也报导了这个数字。
失事客机144名遇难乘客家属的索赔额料将占理赔成本的绝大部分。保险商一般会自行解决索赔而不付诸法庭，但这个过程可能持续数月之久。
汉莎航空周五表示，公司将向每名遇难者的家属提供最多5万欧元的直接经济帮助。(完)
(编译 王颖；审校 郑茵)
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