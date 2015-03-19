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国际财经 | 2015年 3月 19日 星期四 10:13 BJT

安联就于中国太保部分持股 与高盛达成7亿美元对冲协议

路透香港3月19日 - 据路透见到的销售文件显示，德国保险商安联(ALVG.DE)就其于中国太保(2601.HK)(601601.SS)的部分持股，与投行高盛(GS.N)达成7亿美元对冲协议。

文件显示，高盛按每股36.77港元，出售1.477亿股太保H股股份，作为对冲安联的等额持仓，这相当于安联对太保约六成的持股。

高盛担任交易的独家账簿管理人。（完）

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)

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