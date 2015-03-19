安联就于中国太保部分持股 与高盛达成7亿美元对冲协议

日本威胁就印度钢铁业贸易保护措施向世界贸易组织申诉
路透东京1月23日 - 日本威胁将在世界贸易组织 (WTO)对印度提告，因过去一年印度将日本出口至该国的钢铁出口削减了近一半。随着钢铁等大宗商品领域的贸易紧张态势紧绷，此举可能引发更多的贸易争端。
路透香港3月19日 - 据路透见到的销售文件显示，德国保险商安联(ALVG.DE)就其于中国太保(2601.HK)(601601.SS)的部分持股，与投行高盛(GS.N)达成7亿美元对冲协议。
文件显示，高盛按每股36.77港元，出售1.477亿股太保H股股份，作为对冲安联的等额持仓，这相当于安联对太保约六成的持股。
高盛担任交易的独家账簿管理人。（完）
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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路透马德里/法兰克福1月23日 - 四名直接了解情况的消息人士称，美国私募股权公司--华平投资集团已经聘请高盛安排出售旗下的安洁欧洲集团。安洁欧洲集团提供零件清洗服务以及油品与溶剂回收再生服务。
路透北京1月23日 - 中国海关周一公布的数据显示，2016年俄罗斯首次取代沙特阿拉伯，成为中国最大原油供应国，因受中国独立地方炼油企业需求旺盛支撑。