安联首席顾问埃里安称中国不再是全球增长的推动力--CNBC

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透纽约7月23日 - 德国安联(ALVG.DE)首席经济顾问埃里安(Mohamed El-Erian)周四表示，中国不再是全球经济增长的推动力，但中国经济放缓并不表示经济崩溃。
“我不认为...这是崩溃。我认为中国有能力控制软着陆，但中国不再是全球经济增长的动力，那对企业会有影响，对大宗商品市场也有影响。”埃里安对CNBC电视台说。
埃里安称，中国经济是他的重点关注对象，因为“它正在放缓，就因为它在放缓，所以各种问题都冒出来了，尤其是金融过度的问题。”(完)
(编译 白云; 审校 张若琪)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。