德国安联称PIMCO第一季进一步流出683亿欧元资金

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透法兰克福5月12日 - 欧洲最大的保险商--德国安联(ALVG.DE)称，太平洋投资管理公司(PIMCO)资金在第一季进一步流出683亿欧元(763亿美元)，导致该集团旗下资产管理部门的营业利润大降14%。
安联发表声明称，旗下资产管理部门第一季营业利润降至5.55亿欧元，上年同期为6.46亿欧元。
安联管理的总资产增长7.3%至1.933万亿(兆)欧元，主要归因于美元上涨产生的换汇影响及市值增加。
PIMCO营业利润占安联营业利润的逾五分之一，去年PIMCO管理层动荡--例如“债券天王”葛罗斯离职，资金流出规模创纪录高位。
投资者今年继续从PIMCO撤资，但速度放缓，该公司旗舰基金PIMCO总回报债券基金已失去全球最大债券共同基金的宝座。(完)
(编译 许娜；审校 李婷仪)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。