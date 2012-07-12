科学家发现老年痴呆症发展时间表

路透芝加哥7月11日电（记者 Julie Steenhuysen）---研究显示，老年痴呆症患者在记忆和思考出现问题以前的约25年里，疾病相关的变化就开始发生了。该研究成果可能为寻求试验早期治疗的企业提供有价值的引导。

该研究发表在周三的《新英格兰医学杂志》（New England Journal of Medicine）上。研究提供了脊髓和脑部尺寸的变化、脑斑块的出现和其他伴随老年痴呆症的症状出现的时间表，这些患者从遗传学角度注定会患上老年痴呆症。

“这是首个反应活体变化的报告。”华盛顿大学医学院的Randall Bateman教授表示。

目前治疗老年痴呆症的药物都是针对症状的，没有能够防止该病发展的。一些研究人员认为，这可能是因为对该病的研究集中在太晚的阶段。

因此科学家试图寻找试验早期治疗的方法，很多研究人员认为新的治疗方法有望取得一些疗效。

进行这种试验需要规模很大，持续时间数十年。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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