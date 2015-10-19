长建与电能11月下旬表决合并议案 倘通过明年初将完成合并

中国五大商业银行获准阶段性下调存款准备金率一个百分点--消息
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
路透香港10月19日 - 据香港长江基建(1038.HK)与电能实业(0006.HK)就合并计划发出的股东通函，倘合并获股东在11月下旬的股东特别大会上通过，电能将于12月21日终止股份买卖并于明年初除牌，而长建将于明年1月20日向股东派发每股7.5港元的特别股息。
据两家公司的股东通函，长建及电能将于11月24日分别召开股东特别大会，假如合并方案获得通过，电能将在明年1月5日撤销其在联交所的上市地位。
这两家由香港首富李嘉诚掌控的公用事业企业，在9月初公布合并计划，原先长建提出以每1股电能实业股份置换1.04股长建股份，另于合并后向股东派发特别股息每股5港元，但多间投行均指收购作价偏低，难以获得电能实业少数股东支持合并建议。长建遂于本月初宣布提高对电能的收购作价，包括换股比率升至1.066，同时提高特别股息至每股7.5港元。
独立财务顾问百德能证券，建议股东投票赞成批准该计划，指完成合并方案可创立大型及多元化基建投资平台，可在全球范围之基建行业及地区把握投资机遇。
此外，换股比率基准之交易期间与其他可比较交易（合并先例）内所选择之交易期间大致上一致；按多项指标衡量之计划股东实际经济贡献，与换股比率所隐函之理论经济贡献一致。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。