长建与电能11月下旬表决合并议案 倘通过明年初将完成合并

路透香港10月19日 - 据香港长江基建(1038.HK)与电能实业(0006.HK)就合并计划发出的股东通函，倘合并获股东在11月下旬的股东特别大会上通过，电能将于12月21日终止股份买卖并于明年初除牌，而长建将于明年1月20日向股东派发每股7.5港元的特别股息。

据两家公司的股东通函，长建及电能将于11月24日分别召开股东特别大会，假如合并方案获得通过，电能将在明年1月5日撤销其在联交所的上市地位。

这两家由香港首富李嘉诚掌控的公用事业企业，在9月初公布合并计划，原先长建提出以每1股电能实业股份置换1.04股长建股份，另于合并后向股东派发特别股息每股5港元，但多间投行均指收购作价偏低，难以获得电能实业少数股东支持合并建议。长建遂于本月初宣布提高对电能的收购作价，包括换股比率升至1.066，同时提高特别股息至每股7.5港元。

独立财务顾问百德能证券，建议股东投票赞成批准该计划，指完成合并方案可创立大型及多元化基建投资平台，可在全球范围之基建行业及地区把握投资机遇。

此外，换股比率基准之交易期间与其他可比较交易（合并先例）内所选择之交易期间大致上一致；按多项指标衡量之计划股东实际经济贡献，与换股比率所隐函之理论经济贡献一致。（完）