亚马逊与苹果间电子书订价争端 欧盟料作出有利前者判决

欧央行执委称特朗普的简单言论忽略了事情背后的复杂性
路透伦敦2月23日 - 欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特周四表示，美国总统特朗普过分简单的言论对全球的社会和金融体系都构成危险，因为这些言论忽略了事情背后的复杂性。
* 欧盟将接受苹果及出版公司的退让--消息人士
* 评论家称当前的制度让苹果免于受到削价竞争
记者 Foo Yun Chee
路透布鲁塞尔11月6日电---两名消息人士周二表示,欧盟监管机构将接受苹果(AAPL.O)及四家出版商的提议,从而终止对电子书价格的反垄断调查,这将放宽对网路零售商亚马逊(AMZN.O)的价格限制.
此一决定将会让亚马逊获得胜利,该公司试图在这迅速成长的市场中以较对手低的价格出售电子书,而出版业者则是希望电子书将提升营收及扩大客户数量.
与苹果合作的电子书出版商及经销商Smashwords创办人Mark Coker表示,"在面临多年的法律诉讼及不确定性後,我可以理解为何部分人士决定放弃抗辩而忍痛接受."
"这当然是亚马逊的又一次胜利,"他补充道,"我还没有见到最後的和解条款,但我的初步反应是这将会对出版商设下多重限制,在业者需要更具灵活应变时被绑手绑脚."
一名欧盟执委会发言人士表示,调查尚未完成.亚马逊及苹果则是拒绝评论.
9月时,苹果和多家出版商提议让零售商有两年的时间可以设定价格或折扣,同时提议中止"最优惠待遇"合约五年.
这类合约让多家出版商无法与竞争零售商签定协议,以较苹果更为低廉价格出售电子书,相关出版商包括Simon & Schuster (CBS.N)、新闻集团(NWSA.O)旗下的HarperCollins、Lagardere SCA(LAGA.PA)的Hachette Livre、以及德国公司Macmillan的所有人Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck.
评论者称,这些协议让亚马逊及其他零售商无法与苹果进行价格竞争,导致欧盟执委会於去年12月展开调查.
Pearson Plc(PSON.L)旗下的Penguin虽然也遭调查,但未加入上述提议.
欧盟反垄断主管机构已於9月要求竞争对手及消费者对上述提议作出评论,其尚未要求更多退让.
消息人士周二表示,"欧盟执委会可能接受提议,并于下个月宣布决议."(完)
--编译 张明钧;审校 孙茉莉
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