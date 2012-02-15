亚马逊中国和苏宁易购称iPad下架与苹果商标权纠纷无关（更新版）

美国加息对中国影响效应在递减 人民币国际化会继续--人行副行长
路透北京3月5日 - 中国央行副行长潘功胜周日表示，美国加息对中国的影响效应在递减；人民币国际化还会继续推进，这是既定改革。
(新增苏宁易购的评论)
路透北京2月15日电---苹果公司(AAPL.O)热销的平板电脑iPad2已在中国电子商务网站--亚马逊中国和苏宁易购"下架".不过,两家公司皆表示,此事与苹果商标在中国的权诉讼案无关.
亚马逊中国(www.amazon.cn)是全球最大网络零售商亚马逊(AMZN.O)在华子公司.该公司周三在接受路透查询时称,iPad2在网站下架主要是因为苹果对销售策略进行调整,而与苹果商标权诉讼案无关.
"苹果希望减少在线的销售,而加重线下销售的比例,我们因此适时做了调整."亚马逊北京办公室的一位负责人在电话中对路透表示,下架时间与苹果商标权诉讼案只是时间上巧合.
另一家中国电子商务网站--苏宁易购市场部一位负责人在电话中对路透则表示,iPad"下架"是因为缺货的缘故,截止目前该公司还没有接到苹果要求下架的通知.
"我们希望尽快补货,但还没有具体的时间表."该负责人称.
苏宁易购是中国家电零售连锁企业苏宁电器(002024.SZ)的B2C网上购物平台.
中国唯冠科技(深圳)代理律师谢湘辉周二称,该公司计划申请中国海关禁止进口苹果iPad平板电脑.唯冠科技宣称在中国大陆拥有"iPad"的商标权.唯冠科技去年底在南方一家法庭就与苹果的商标权诉讼中胜诉.目前希望执行法院判决.
国内媒体报导称,因这场商标权纠纷,中国部分城市工商局已要求经销商停售苹果iPad.
目前包括淘宝商城、京东商城、当当网DANG.N在内的中国几家主要电子商务网站仍可以在线订购iPad2.(完)
--记者 黄运涛; 审校 丁淑琴
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