亚马逊中国和苏宁易购称iPad下架与苹果商标权纠纷无关（更新版）

2月15日在北京三里屯苹果专卖店拍到的店员手持iPad 2产品等待顾客付款的图片。 REUTERS/Jason Lee

(新增苏宁易购的评论)

路透北京2月15日电---苹果公司(AAPL.O)热销的平板电脑iPad2已在中国电子商务网站--亚马逊中国和苏宁易购"下架".不过,两家公司皆表示,此事与苹果商标在中国的权诉讼案无关.

亚马逊中国(www.amazon.cn)是全球最大网络零售商亚马逊(AMZN.O)在华子公司.该公司周三在接受路透查询时称,iPad2在网站下架主要是因为苹果对销售策略进行调整,而与苹果商标权诉讼案无关.

"苹果希望减少在线的销售,而加重线下销售的比例,我们因此适时做了调整."亚马逊北京办公室的一位负责人在电话中对路透表示,下架时间与苹果商标权诉讼案只是时间上巧合.

另一家中国电子商务网站--苏宁易购市场部一位负责人在电话中对路透则表示,iPad"下架"是因为缺货的缘故,截止目前该公司还没有接到苹果要求下架的通知.

"我们希望尽快补货,但还没有具体的时间表."该负责人称.

苏宁易购是中国家电零售连锁企业苏宁电器(002024.SZ)的B2C网上购物平台.

中国唯冠科技(深圳)代理律师谢湘辉周二称,该公司计划申请中国海关禁止进口苹果iPad平板电脑.唯冠科技宣称在中国大陆拥有"iPad"的商标权.唯冠科技去年底在南方一家法庭就与苹果的商标权诉讼中胜诉.目前希望执行法院判决.

国内媒体报导称,因这场商标权纠纷,中国部分城市工商局已要求经销商停售苹果iPad.

目前包括淘宝商城、京东商城、当当网DANG.N在内的中国几家主要电子商务网站仍可以在线订购iPad2.(完)

--记者 黄运涛; 审校 丁淑琴

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。