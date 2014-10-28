独家：亚马逊收购喜剧媒体Rooftop Media 继续扩充媒体内容

德国政府将今明两年GDP增长预估上调至1.5%和1.7%--消息人士
路透柏林4月25日 - 德国两名政府高官周二对路透称，德国政府略微上调了其对今明两年德国经济增长的预估，因对于日益上升的全球需求的乐观看法增强。
路透纽约10月27日 - 互联网零售巨头亚马逊(AMZN.O)将收购在线喜剧服务媒体Rooftop Media。亚马逊希望打造一个数字媒体库，与Netflix (NFLX.O)展开竞争。
虽然收购的规模不大，但突显出亚马逊购买内容，以完善在线服务的决心。亚马逊在数字媒体方面的支出日益扩大，使公司出现赤字，也招致投资者的批评。
这次收购由亚马逊旗下的有声读物业务Audible进行。亚马逊在2008年以3亿美元价格收购了Audible。Rooftop Media是一家有10个人的初创公司，这次收购的金额未对外披露。Audible的创始人和首席执行官Donald Katz周一在声明中称，收购是因为被Rooftop的内容和喜剧人才库所吸引。(完)
(编译 李春喜; 审校 孙茉莉)
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路透东京4月25日 - 日本第一生命保险一名高管周二表示，该公司将对买进欧洲债券保持谨慎，因欧洲央行可能逐渐缩减购债，同时法国、德国、英国及意大利等国的选举也带来政治不确定性。