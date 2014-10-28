独家：亚马逊收购喜剧媒体Rooftop Media 继续扩充媒体内容

路透纽约10月27日 - 互联网零售巨头亚马逊(AMZN.O)将收购在线喜剧服务媒体Rooftop Media。亚马逊希望打造一个数字媒体库，与Netflix (NFLX.O)展开竞争。

虽然收购的规模不大，但突显出亚马逊购买内容，以完善在线服务的决心。亚马逊在数字媒体方面的支出日益扩大，使公司出现赤字，也招致投资者的批评。

这次收购由亚马逊旗下的有声读物业务Audible进行。亚马逊在2008年以3亿美元价格收购了Audible。Rooftop Media是一家有10个人的初创公司，这次收购的金额未对外披露。Audible的创始人和首席执行官Donald Katz周一在声明中称，收购是因为被Rooftop的内容和喜剧人才库所吸引。(完)

(编译 李春喜; 审校 孙茉莉)

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