独家 ：亚马逊将向中国等八个国家平台上的卖家提供贷款

路透芝加哥6月29日 - 亚马逊(AMZN.O)将在今年稍晚将面向小卖家的贷款项目扩大至八个新增国家，其中包括中国。在这些国家，信贷已经成为竞争新卖家和市场份额的一个关键因素。

截至目前，亚马逊只在美国和日本提供这项服务。亚马逊卖场负责人Peter Faricy告诉路透，Amazon Lending现在计划在其他国家提供短期运营资本贷款，亚马逊在这些国家经营第三方、卖家运行的卖场。

这些国家包括加拿大、中国、法国、德国、印度、意大利、西班牙和英国。

这项服务只针对受到邀请的卖家，并不针对亚马逊平台上的所有卖家。

其他大型零售商，包括eBay Inc的PayPal(EBAY.O)、阿里巴巴集团控股(BABA.K)，也选择通过信贷来扩大卖家数量。

部分贷款行业的高管称，这些零售商在从事高风险贷款，因为他们不了解卖家所处的信贷市场的状况。

曾担任美国银行业监管官员的密苏里大学经济学和法律教授William Black表示，小企业的破产率很高，尤其在中国和印度。

亚马逊说，基于内部数据，该公司可以安全提供贷款，因为贷款偿还来自于卖家的营收收益。(完)

(编译 李春喜 审校 王洋)

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