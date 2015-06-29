独家 ：亚马逊将向中国等八个国家平台上的卖家提供贷款

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透芝加哥6月29日 - 亚马逊(AMZN.O)将在今年稍晚将面向小卖家的贷款项目扩大至八个新增国家，其中包括中国。在这些国家，信贷已经成为竞争新卖家和市场份额的一个关键因素。
截至目前，亚马逊只在美国和日本提供这项服务。亚马逊卖场负责人Peter Faricy告诉路透，Amazon Lending现在计划在其他国家提供短期运营资本贷款，亚马逊在这些国家经营第三方、卖家运行的卖场。
这些国家包括加拿大、中国、法国、德国、印度、意大利、西班牙和英国。
这项服务只针对受到邀请的卖家，并不针对亚马逊平台上的所有卖家。
其他大型零售商，包括eBay Inc的PayPal(EBAY.O)、阿里巴巴集团控股(BABA.K)，也选择通过信贷来扩大卖家数量。
部分贷款行业的高管称，这些零售商在从事高风险贷款，因为他们不了解卖家所处的信贷市场的状况。
曾担任美国银行业监管官员的密苏里大学经济学和法律教授William Black表示，小企业的破产率很高，尤其在中国和印度。
亚马逊说，基于内部数据，该公司可以安全提供贷款，因为贷款偿还来自于卖家的营收收益。(完)
(编译 李春喜 审校 王洋)
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