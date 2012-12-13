亚马逊中国今上线Kindle书店

亚马逊云服务发生故障 部分媒体与网站浏览受影响
路透旧金山2月28日 - 透过亚马逊(Amazon.com) 颇受欢迎的云业务提供数据服务的媒体与其他网站周二发生故障，部分上网者受影响。亚马逊则表示，云业务出现技术问题。
路透上海12月13日电---全球最大的线上零售商亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)中国周四上线Kindle电子书店,这将给国内的竞争激烈的电子书市场再添一个有力的竞争对手.
亚马逊网站显示,无论是使用电脑,还是iPad、iPhone等移动电子设备,进入Kindle商店即可选购Kindle电子书.但目前由于亚马逊中国目前不出售Kindle设备,所以用户手中的现有Kindle设备无法连接该中国电子书店.
此前有国内媒体报导称,中国国家无线电检测中心网站的信息显示,五款Kindle设备已获得入网许可,或将于本月在中国上市.业内人士分析称,亚马逊上线Kindle书店是为Kindle阅读器年底进入中国预热.
亚马逊中国相关人士承认,Kindle电子书店今日是首日上线.但她不愿对Kindle阅读器何时上市作评论.
目前国内电子书市场竞争激烈,除汉王(002362.SZ)、盛大娱乐SNDA.O旗下盛大文学推出电子书外,当当网DANG.N推出"都看"电子阅读器及电子书,京东商城也已推出"京东LeBook"阅读软件抢占这一市场.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
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