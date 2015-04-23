金蝶国际与亚马逊AWS订全球战略协议 推动中国跨境电商发展

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透香港4月23日 - 中国企业管理软件产品开发商--金蝶国际(0268.HK)周四公布，与亚马逊(AMZN.O)的云中信息技术服务分支--亚马逊AWS签订全球战略合作协议，以加速推动中国企业拓展跨境电商业务。
金蝶国际表示，“公司将以此为契机，计划三年内拓展超过5万家企业ERP云服务客户，打造世界级企业ERP云服务平台。”
金蝶国际在联交所一份声明中称，于美国时间4月22日与亚马逊通技术服务（北京）有限公司（亚马逊AWS）签订一份全球战略合作协议，金蝶将成为亚马逊AWS在全球云服务领域的核心合作伙伴，亚马逊AWS将与金蝶分享云计算领域的技术、方法、经验与知识，全力支持金蝶ERP云服务能力建设。
金蝶并称，“基于高可用、灵活扩展、稳定可靠的亚马逊AWS云平台，金蝶云服务可进一步实现ERP开通即使用、开通即连接、弹性计算、按需使用和付费等特性。”
同时，通过亚马逊AWS遍布全球的服务，双方致力于进一步帮助中国企业拓展跨境电商业务，使中国企业可以更轻松地将业务推向海外，用更低成本享用到安全、优质、专业的ERP云服务，实现“互联网+”时代的轻资产运营，支撑中国企业的快速成长和全球化扩张的战略。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。