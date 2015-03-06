路透3月6日 - 亚马逊一名发言人称，亚马逊已在阿里巴巴集团旗下的天猫开店，以图扩展在中国的业务。

天猫为商家提供虚拟店铺和支付入口。包括Zara母公司印地纺织集团（Inditex）、英国的巴宝莉（Burberry）以及ASOS等在内的西方零售企业，都在今年入驻天猫，欲在中国大展宏图。

率先对此进行报导的彭博周四称，亚马逊的天猫店销售进口食品、鞋子、玩具和厨房用具。与天猫上的其他众多商家一样，面向中国消费者出售品牌商品。

亚马逊同时也在中国运营自身的电商网站。

美国零售企业好市多（Costco Wholesale Corp）去年加入了天猫，借以进入中国蓬勃发展的电商市场，抵抗在美销售业绩的下滑。

由于当时不是通常的营业时间，亚马逊未立刻回应置评请求。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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