亚马逊宣布在中国开售Fire平板电脑

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透12月3日 - 亚马逊(AMZN.O)宣布，在中国开售Fire平板电脑，售价499元（78美元）。该平板电脑可对数十万本Kindle电子书进行选择购买。
该公司在声明中称，Fire平板电脑包括Word Wise等英语学习功能，以供用户阅读和学习英语。Fire平板电脑配有7英寸显示屏，前后双摄像头。
亚马逊周二称，感恩节周末期间，其7英寸平板电脑销量较上年同期增长两倍。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透1月5日 - 美国消费电子公司苹果周四称，2016年苹果应用商店(App Store)为开发者带来200亿美元收入，较2015年增加了40%，受助于精灵宝可梦GO和超级马里奥等手游、以及订阅服务应用带来的营收增长。
路透首尔1月5日 - 韩国Electronic Times周四引述未具名消息人士报导，三星电子对盖乐世(Galaxy)S8智能手机初步设定的产量目标为1,000万部。