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国际财经 | 2016年 4月 22日 星期五 11:10 BJT

亚马逊推新版Fire平板电脑 更多颜色更大内存

路透4月21日 - 亚马逊(AMZN.O)新版Fire平板电脑增加三种新颜色版本，且配置更大容量内存。

亚马逊称，新版Fire周四上架销售，除原有黑色版本外，新增紫红色、蓝色和橘色版本。

新版Fire包括8GB版本和16GB版本，售价分别为49.99美元和69.99美元。

亚马逊还推出带绿色儿童保护套的Fire儿童版本，8GB版本和16GB版本售价分别为99.99美元和119.99美元。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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