亚马逊推新版Fire平板电脑 更多颜色更大内存

美国经济继续温和扩张 制造业反弹且就业市场收紧－美联储褐皮书
路透华盛顿1月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在有迹象显示，美国经济普遍稳步增长的情况下于12月升息奠定了基础。
路透4月21日 - 亚马逊(AMZN.O)新版Fire平板电脑增加三种新颜色版本，且配置更大容量内存。
亚马逊称，新版Fire周四上架销售，除原有黑色版本外，新增紫红色、蓝色和橘色版本。
新版Fire包括8GB版本和16GB版本，售价分别为49.99美元和69.99美元。
亚马逊还推出带绿色儿童保护套的Fire儿童版本，8GB版本和16GB版本售价分别为99.99美元和119.99美元。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透华盛顿1月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在有迹象显示，美国经济普遍稳步增长的情况下于12月升息奠定了基础。
路透1月18日 - 高盛周三公布季度获利增长近三倍，因和其他大型银行一样，受惠于特朗普于11月总统大选中意外胜出之后的热络交易。
路透纽约1月18日 - 美元周三上涨，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦的讲话暗示，联储准备未来一年快速加息。