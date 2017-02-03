亚马逊第四季营收大增22.4% 受节日季销售强劲带动

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透2月2日 - 全球最大在线零售商--美国亚马逊(AMZN.O)公布的第四季营收增长22.4%，受助于节日季销售强劲，以及其Prime服务的入会人数跳升。
亚马逊公布，第四季净营收增至437.4亿美元，上年同期为357.5亿美元，根据汤森路透I/B/E/S，分析师预估为446.8亿美元。
期内净利增至7.49亿美元或每股盈利1.54美元，上年同期分别为4.82亿美元或每股1美元。
公司云服务业务Amazon Web Services营收期内跳升47%，至35.4亿美元，但市场研究公司FactSet StreetAccount数据显示，分析师预估均值为36亿美元。
亚马逊预计第一季营收介乎332.5-357.5亿美元，分析师预估为359.5亿美元。
亚马逊上月称2016年假日季销售为“历年最好”，通过Prime会员计划全球销售逾10亿件商品。
季度财报公布后，亚马逊股价在周四盘后交易中重挫4%。(完)
(编译 李军; 审校 刘静)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
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