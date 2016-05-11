亚马逊推出视频上传服务与YouTube竞争 激励股价涨至纪录高位

路透5月10日 - 亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)周二推出一项服务，允许用户发布视频并通过这些视频收取版权费，准备同Alphabet Inc(GOOGL.O)旗下的YouTube开展直接竞争。亚马逊是世界最大的在线零售商。

上述服务名为Amazon Video Direct，他人可租借或购买这些上传的视频，或通过收看广告免费观看视频，这些视频也可以采取捆绑形式，以添加订阅的形式提供。

根据公司的许可协议，亚马逊将把出租或销售视频所获收入的50%分给视频内容创建者。该视频的纯广告收入也是双方各分一半。

YouTube提供的YouTube Red服务为免费收看且有广告插入，每月10美元的订阅费选择。

不过，亚马逊想要追上YouTube还有很长的一段路要走。

“我认为，5,000万Prime用户不会给拥有20亿名用户的YouTube生态系统造成巨大冲击，”Wedbush Securities分析师Michael Pachter在电邮中向路透称。

亚马逊(AMZN.O)股价周二收涨3.43%，报703.07美元，过去12个月累计上涨约57%。(完)