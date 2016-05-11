亚马逊推出视频上传服务与YouTube竞争 激励股价涨至纪录高位

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透5月10日 - 亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)周二推出一项服务，允许用户发布视频并通过这些视频收取版权费，准备同Alphabet Inc(GOOGL.O)旗下的YouTube开展直接竞争。亚马逊是世界最大的在线零售商。
上述服务名为Amazon Video Direct，他人可租借或购买这些上传的视频，或通过收看广告免费观看视频，这些视频也可以采取捆绑形式，以添加订阅的形式提供。
根据公司的许可协议，亚马逊将把出租或销售视频所获收入的50%分给视频内容创建者。该视频的纯广告收入也是双方各分一半。
YouTube提供的YouTube Red服务为免费收看且有广告插入，每月10美元的订阅费选择。
不过，亚马逊想要追上YouTube还有很长的一段路要走。
“我认为，5,000万Prime用户不会给拥有20亿名用户的YouTube生态系统造成巨大冲击，”Wedbush Securities分析师Michael Pachter在电邮中向路透称。
亚马逊(AMZN.O)股价周二收涨3.43%，报703.07美元，过去12个月累计上涨约57%。(完)
(编译 孙国玉/许娜；审校 李婷仪/王丽鑫)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。