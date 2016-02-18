独家：亚马逊打算利用随选驾驶人员扩展送货业务

路透旧金山2月17日 - 网路零售业巨擘亚马逊(AMZN.O)正悄悄地邀请众多驾驶人员参与其新的“随选”(on-demand)送货服务，以处理标准包裹的运送；这家以商品价廉、利润微薄而闻名的网路零售商正试图加快交货速度，并压低不断成长的数以10亿美元计物流费用。

这个尚未公开宣布的举措，是这家全球最大电子商务公司希望进一步自行掌握交货服务的最新迹象。先前有多个媒体报道指出，亚马逊打算利用自有的喷射飞机机队提供租赁服务，执行长贝佐斯希望最终能够用无人飞机将包裹送至客户端。

亚马逊过去几周将最新计划的细节以电子邮件寄送给签约驾驶人员，这些驾驶人员负责去年推出的Amazon Flex一般家用品快速送货服务，该服务仅提供给一年缴交99美元的Amazon Prime会员，且须使用Prime Now移动应用程序才能使用该送货服务。这些驾驶人员不算是亚马逊的员工。

若这项计划运作成功，产业分析师称这将有助于亚马逊控制送货成本；去年亚马逊的送货成本成长超过18%至115亿美元。

同时这也可能创建出一个物流网络，能够和联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N)、联邦快递(FedEx)(FDX.N)及一些目前帮忙交运亚马逊包裹的地区性物流商竞争。

一名亚马逊的发言人周三证实，德州的Flex驾驶人员已经开始运送亚马逊上面的包裹，且不局限于Prime Now的订单。亚马逊并未提及计划细节，但称将会“开发出新的办法来提供客户更快的服务，并让送货的合作伙伴获得更多商机。”

Amazon Flex的运作模式近似于优步(Uber)的随选叫车服务。驾驶人员利用应用程序签到上工，从大都会近郊的仓储点、而非亚马逊庞大的配送中心领取包裹，然后送至客户家门口。目前这项服务在西雅图、拉斯维加斯、凤凰城及达拉斯等14个城市提供。(完)