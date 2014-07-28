分析：亚马逊花得多赚得少 投资者为之捏一把汗

路透旧金山7月25日 - 亚马逊(AMZN.O)向投资者发出的信息向来很明确：要相信创始人兼执行长贝佐斯。但一年多来，亚马逊的季度业绩数数让投资者失望，对贝佐斯的信心遇到考验。

华尔街部分人士在想亚马逊是不是有点眼大肚小。今年亚马逊忙乎了大半年，马不停蹄地开发了自己的手机，推出自己制作的好莱坞式影视作品，还启动了生鲜食品配送服务。现在，投资者想要看到亚马逊收敛一下野心，开始实现可持续的获利。

或者至少要证明贝佐斯不断地四处投资，将很快给亚马逊的主要网络零售业务带来可观回报。

“当他们一季接一季地花钱，却不见收入有起色时，情况真的让人沮丧，”持有亚马逊股票的宏利资产管理公司基金经理Michael Scanlon说。“我真的很期待看到获利。”

其他人则认为，在目前这个节骨眼放缓投资，可能会破坏亚马逊立志成为在线零售业的沃尔玛的目标。对中国电商巨擘阿里巴巴来说尤其如此，阿里巴巴目前正在美国缓慢建立自己的电商平台，同时为在美上市做准备。阿里巴巴的电商业务规模比亚马逊和eBay(EBAY.O)的合计规模还要大。

**大卖点**

贝佐斯坚持长远看待他的那些投资。去年他在致股东信中，对批评他花钱无度的人回应道，“只看眼前的投资方式是在耍小聪明”。

亚马逊零售份额不断上升，对投资者来说仍然是个大卖点。

“你必须要用长远眼光来看，你必须相信营收将会稳健增长，”Needham & Co分析师Kerry Rice说。

不过周四公布的第二季业绩凸显了为取得这一市场份额的提升所付出的代价。亚马逊公布了2012年以来最大的单季亏损，因营业支出上升24%，其中在科技和内容方面的支出飙升40%。

周五其股价大跌9.6%，市值蒸发约160亿美元。亚马逊过去九个季度的业绩，有七个是不及市场预期的。

更糟糕的也许是，其预计第三季营业亏损最多将达到8.1亿美元。B.

Riley分析师预计，这将是2003年以来获利能力按季逆转的最大幅度。第三季将计入4.1亿美元基于股票的支出，但不计入“并购、投资和重组支出”。

投资者表示，他们担心的不仅仅是亚马逊大笔支出，而且还担心没有披露足够的资金用途信息。

“大多数总营收与亚马逊相当的企业都不会录得如此规模的亏损，”Destination Wealth Management执行长Michael Yoshikami说。该公司去年出售了所持的亚马逊股票。“需要给予更多信息，才能证明有理由抱有信心。”

不过亚马逊一直对这些数据持保密态度，哪怕是出售了多少台Kindle，以及旗下Prime服务的确切订购人数等基本信息。

Scanlon表示，披露更多信息“将帮助你计算投资回报等事情。”

**投资方式难以接受**

亚马逊在两个领域的投资使部分投资者特别难以接受。一个是高调推出手机，但采用的是一个遭严重修改且缺乏验证的安卓系统。另一个是涉足节目制作领域。

本周亚马逊推出售价649美元的Fire Phone手机，但未能打动评测者。这款手机与亚马逊现有的Fire流媒盒子、平板电脑和电子阅读器都用于促进电子书和媒体产品的销售，多数这些产品的售价接近成本价。

“亚马逊进军电视，从约翰-古德曼(John Goodman)主演的电影《阿尔法屋》(Alpha House)到刚刚宣布的儿童节目Annedroids，都没有像Netflix那样获得好评。”然而亚马逊本季度仍执意要再投资逾1亿美元制作原创视频内容。

“亚马逊投资的许多项目都令人产生疑问，”S&P Capital IQ的分析师Tuna Amobi表示。他给亚马逊的评级是“卖出”，还特别提到亚马逊在视频内容和硬件方面的投资。

Scanlon说，如果亚马逊回购股票，投资者也许能获得一丝安慰，他并称这不大可能。虽然该公司截至6月时拥有的现金和等价物超过50亿美元，但分析师认为回购股票的可能性极低。尽管今年亚马逊股价大跌，但估值仍然很高。

一些评估给亚马逊股票贴上估值过高的警告标签。

根据汤森路透StarMine，亚马逊股票的内在价值为36.37美元，约为当前股价的十分之一，这使得该股成为美国4,000多家同类企业中估值最高的股票之一。StarMine根据未来10年的增长预期来计算该公司股票的内在价值，当前的股价表明，投资者期待的未来数年的增长率远高于亚马逊所能实现的速度。

B. Riley上周五将亚马逊的评级由“买入”下调至“中性”，并表示在“现金流受到影响”的情况下，这样的估值说不过去。

“投资使业务多元化本身没有错，但必须有个重点，不要漫无目标，”Amobi说，“他们是一家上市公司，需要对股东情绪保持一定的敏感性。”(完)

(编译 白云/王洋/李春喜 审校 许娜/艾茂林/孙茉莉)

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