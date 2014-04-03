亚马逊推出售价99美元的Fire TV 跨足家庭娱乐领域

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透纽约/旧金山4月2日 - 亚马逊(AMZN.O)周三推出售价99美元的Fire TV视讯和游戏串流设备，跨足日益拥挤的家庭娱乐领域，期望藉此在中长期提振其主要网路零售业务。
这款外型方正且仅手掌大小的设备，可自Netflix Inc(NFLX.O)、Hulu和其他视讯服务串流内容。相当类似苹果(AAPL.O)的AppleTV和谷歌(GOOG.O)的Chromecast。
分析师对于亚马逊的前景看法分歧。部分分析师称，亚马逊推出FireTV作为一般游戏玩家的选择，可以将设备的市场区隔开来。但其他分析师则对亚马逊定价未能低于对手而感到失望。
“他们创造了一款我们不需要的产品，”Wedbush分析师Michael Pachter称。
亚马逊股价周三收低0.3%，报341.96美元。(完)
(编译 王冠中; 审校 龚芳)
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