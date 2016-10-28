焦点：亚马逊对假期购物季的财测令人失望 投资增长影响业绩

图为亚马逊的logo。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透10月27日 - 亚马逊(AMZN.O)对假期购物季的财测令人失望，同时，该公司公布的第三季获利也低于华尔街预期，因其在货运、影音服务及其他项目投资庞大。亚马逊公布业绩后，股价下跌将近5%。

投资者及分析师正试着评估亚马逊计划在各种不同领域的投资还有多少，而亚马逊所提出的财测区间之宽，也让一些人感到不安。

“亚马逊真的搞不清楚这一季将发生什么事，”Jackdaw Research分析师Jan Dawson说，他指出投资者不认同亚马逊财测的“不确定性”。

亚马逊预估当前季度净营收将为420-455亿美元，本季度包括至为重要的假期购物季。

这项预估区间的中值为437.5亿美元，低于汤森路透I/B/E/S所预估的445.8亿美元，亚马逊并预估，营业利润料将介于零至12.5亿美元之间。

亚马逊首席财务官Brian Olsavsky对记者说，新仓库和视频方面的开支推高了第三季的成本。

总营业开支增加31.5%至109.4亿美元，其中包括在Amazon Web Services和Prime订购计划上的投资。

亚马逊公布，净收入增长至2.52亿美元，或每股0.52美元，去年同期为7,900万美元，或每股0.17美元。亚马逊已连续第六季获利。

但据汤森路透I/B/E/S，该公司每股盈余(EPS)远远低于平均预期的0.78美元。

亚马逊公布季度营收增加29%，符合预期，受其会员“减价日”(Prime Day)年度购物节期间销售额大幅跳涨、学生返校的大量购物、及其市场领先的云服务业务的提振。

亚马逊是全球最大的在线零售商，称截至9月30日其第三季的净销售额增加至327.1亿美元，去年同期为253.6亿美元。

该公司曾在7月表示，第二届“减价日”购物节期间，全球顾客又新增了60%的订单。当时亚马逊未公开具体销售额。

亚马逊最大市场--北美市场上最新一季的净销售额跳涨25.8%至188.7亿美元。

周四收盘时亚马逊股价收报818.36美元，今年其股价已上涨21.1%。盘后又跌至779美元。(完)