亚马逊创始人贝罗斯将收购《华盛顿邮报》

路透8月5日 - 亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)创始人贝罗斯将以2.5亿美元收购华盛顿邮报。这次出人意料的交易将结束Graham家族对该报纸长达80年的掌控，并将这份美国最有影响力的出版物之一交到科技巨头手中。

贝罗斯被很多人称作引领互联网零售业革命的梦想家。他将此收购称为一次个人尝试，并向华盛顿邮报的雇员和读者保证，他在追求创新的同时，会保持该报的新闻传统。

这次收购是近期一系列媒体并购交易之一，进一步显示了报业因广告收入和读者量下滑而面临的空前挑战。此前，纽约时报公司(NYT.N)以7,000万美元将旗下波士顿环球报(Boston Globe)出售。

华盛顿邮报公司(Washington Post Co)WPO.N股票在盘后攀升逾5%至599.85美元，为近五年来最高水平。

“我理解华盛顿邮报在华盛顿特区和美国所扮演的重要角色，邮报的价值观将不会改变，”贝罗斯在一份发布在该报网站上的致员工函中表示。

“邮报在未来数年将当然会有变化。那是必不可少的，无论是否有新的东家，”他补充道，“我们将需要创新，也就是说我们需要进行实验。”

贝罗斯在过去20年间将亚马逊打造成为购物和网络科技巨头，今年稍早他对互联网新闻网站Business Insider进行小规模投资，试水媒体领域。

华盛顿邮报旗下拥有报导过“水门事件”的Bob Woodward和Carl Bernstein等知名记者，但随着读者转向互联网和其他电子媒体，能够获利的美国报纸数目在快速减少。

巴菲特持有该报母公司华盛顿邮报公司的部分股份。2012年母公司营业收益仅为1.462亿美元，较2008年减少近40%。

“我猜想他(贝罗斯)这次投资主要不是出于财务目的，而是想作为一项重要公共资产的所有者来发挥更重要的作用，”亚特兰大投资公司Equity Investment的总裁James Barksdale表示。

据华盛顿邮报称，贝罗斯从华盛顿邮报公司买入该报纸的同时，还会买入其它报纸资产。亚马逊将与购买华盛顿邮报的交易无关。

这宗让许多行业观察人士感到意外的交易是通过Allen & Co私下安排进行的。今年早前已有数宗几乎算是史无前例的媒体业交易，上周末波士顿邮报才刚刚宣布出售交易，Tribune Co则剥离了它的出版和广播业务，洛杉矶时报据悉也有意出售。

**Graham家族放弃华盛顿邮报**

华盛顿邮报董事长兼执行长Donald E. Graham解释了出售报纸的原因，该报将继续由执行长Katharine Weymouth主导日常事务。Graham家族是华盛顿邮报的东家。

“由于报纸业务在继续带来我们解决不了的问题，所以Katharine和我开始扪心自问，我们这个小规模上市公司是否还是这份报纸最合适存在的地方。我们的营收已经连续七年出现下降，”Graham在给雇员的信中说。

“贝罗斯出色的技术和商业天分，长远的眼光、以及正派的为人，让他成为华盛顿邮报独一无二的合适新东家。”

这宗交易涵盖华盛顿邮报和其它出版业务。包括报纸Express、TheGazette Newspapers、Southern Maryland Newspapers、Fairfax CountyTimes、El Tiempo Latino和Greater Washington Publishing。

据福布斯杂志，贝罗斯在全球富豪榜上排名第19，个人财富达252亿美元。他进行的另外一个大型个人项目名为Blue Origin，旨在成为首个非政府资金支持、向太空运送人和货物的风险项目之一，这个项目有可能赢得本该归美国航空暨太空总署(NASA)的高利润合同。

贝罗斯在这个项目上已经耗资数百万美元，未来还将投入更多的钱。

对于周一购买华盛顿邮报的交易，贝罗斯没有详细说明他的动机。但早在2009年Kindle 2首发仪式上，在被问及Kindle电子书是否能帮到纸媒时，贝罗斯回答说，他认为“的确有机会”挽救新闻业。(完)

(编译 朱晓军/李春喜/白云; 审校 张明钧/张荻)

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