焦点：亚马逊烧钱狂欢无休止 一些大型基金耐心耗尽与其分道扬镳

图为亚马逊在柏林附近的一家分拣中心传送带上的一箱货物。 REUTERS/Tobias Schwarz

路透纽约4月22日 - 许多年来，投资者对于亚马逊(AMZN.O)以牺牲获利换取营收快速增长和开拓新业务的行为一直非常容忍，但这种耐心终于将要耗光。

根据路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)的最新数据，持有亚马逊股票的大型基金对该股票的投资占比较上年同期下降23%，目前为1.4%。

过去12个月，116家资产管理规模超过10亿美元的基金都减持或清空了亚马逊的股票，其中包括Fidelity Contrafund、Washington Mutual Investors Fund、Touchstone Sands Select Growth和T. Rowe Price Growth等知名公司。

一些投资者和分析师表示，这些基金在亚马逊股票上涨之际卖出，暗示它们愈发认为亚马逊股价估值过高，尤其在该公司投入大量资金涉足许多领域之时--从生产自己的手机到制作伍迪艾伦的电视剧等不一而足。

大型基金出脱亚马逊股票图表 link.reuters.com/tax54w

路透联系了去年卖出亚马逊股票最多的25家共同基金经理，但他们全都不愿具名。

一位在过去六个月出清所持亚马逊股票的基金经理称，“我们认为，(亚马逊)有潜力录得可观利润，但股价现在上涨并非基于任何新消息，所以我们想也许需要暂时在场边观望一下。”

亚马逊喜欢把获得的收入再投资到业务扩张上，这已经不是投资者第一次对此发出怨言。亚马逊执行长贝佐斯长期以来一直表示，相比短期获利手段，他更倾向于通过满足消费者来赢取长期业务，并且从来不会为公司将从何时开始持续取得利润确定一个期限。

亚马逊并未回应置评要求。

**估值差距**

这次让投资者受到震动的不一样之处在于，亚马逊与苹果(AAPL.O)和谷歌(GOOGL.O)等大型科技业同行的估值差距扩大，后两家公司的增长率都差不多。

亚马逊股价为账面价值的16.2倍，相比之下，苹果只有6.5倍，谷歌则为3.4倍。其他公司去年都录得大笔利润，而亚马逊还没开始盈利。

汤森路透数据显示，谷歌在2010-2014年间取得的税前获利超过680亿美元，同期的亚马逊只有26亿美元。

SunTrust Robinson Humphrey分析师Robert S. Peck称，现金流指标能更好的衡量公司运营状况。他在3月9日把亚马逊降级至“中性”，因认为该股价被高估。他估计亚马逊本财年经营获得的自由现金流将从2010年的34亿美元增至89亿美元，但新增资金几乎全部被用于扩张业务。

亚马逊公布好于市场预估的第四季业绩后，今年以来股价已经上涨近26%。营收持续以高于市场水平的速度增长，分析师预计亚马逊周四将公布2015年第一季营收增长13.7%。

亚马逊股价在过去五年上涨约167%，比标准普尔500指数涨幅高出近90个百分点。StarMine数据显示，基于2015年获利预估计算的亚马逊股票市盈率为414倍，而标准普尔500指数的市盈率为17.1倍。

总的来说，华尔街似乎在给这家公司时间。“管理层赢得了‘疑罪从无’的推定，”White Oak Select Growth基金的联席投资组合经理MarkOelschlager说道，他持有该股已长达八年时间。“我们仍然视他们的核心零售业务为公司的珍宝，他们拥有的这个巨大平台也很难被任何竞争对手所取代。”

路透跟进的45位追踪该股的分析师中，只有两位给出了卖出评级，有27位建议客户积极买入。

“市场整体处于牛市，这放了这家公司一条生路，”Elazar Advisors的分析师Chaim Siegel说，他在4月2日将该股评级调降至相当于“卖出”。他并补充说，虽然目前这家公司的股价很高，但一旦有迹象显示市场整体方向转为向下，其股价就可能大跌。

Bill Smead是来自管理着11亿美元资产的Smead Value基金的资产组合经理，他说尽管他所在的基金总体押注消费者支出将会攀升，但他并未持有亚马逊股票。讽刺的是，个中原因竟是他预计一旦亚马逊开始持续盈利，股价就会大跌，因为持续盈利标志着公司成长期的终结。

“只要是营收大幅增长的题材就没什么问题，但一旦真的开始盈利，他们的估值就将基于此，”而不是基于投资者对亚马逊策略的信任了，他说。“那么苦日子就要来了。”(完)

(编译 李春喜/许娜/王丽鑫/艾茂林; 审校 高琦/李爽)

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