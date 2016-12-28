亚马逊称2016年假日购物季为史上最佳 股价上涨

路透12月27日 - 亚马逊(AMZN.O)称今年假日季已出货逾10亿件，为史上最佳纪录，公司股价终场收高1.42%。

亚马逊全球消费者部门主管Jeff Wilke在新闻发布会上称，公司的智能家居产品Echo和Echo Dot销量居前。

他称，“即使公司努力增加产量，库存仍难以跟上。”

亚马逊称，Echo的销量为去年假日季的逾九倍。亚马逊并未披露2015年的销售数据。

Jackdaw Research分析师Jan Dawson称，“这是相对于他们从未公布的其他数据。”

晨星(Morningstar)分析师R.J. Hottovy在研究报告中估计，今年迄今为止，亚马逊内置语音助手Alexa的Echo设备销量介于400-500万台。购物者可命令Echo执行从播放音乐到打开圣诞彩灯的一系列任务。

“亚马逊的设备销售目前仍是相对较小的增长推动因素，但我们认为这些设备的推广，会逐步带动亚马逊的服务得到更加普遍的使用，” Baird Equity Research分析师Colin Sebastian在报告中称，并指出客户通过向Echo下达语音指令订购了更多商品。

该公司补充说，亚马逊超过72%的全球客户通过移动设备购物，而12月19日则是今年假期季最繁忙的购物日。

“优质客户的支出是其他客户的两倍，他们帮助推动亚马逊的营收快速增长，这是那些营收远低于亚马逊零售商无法实现的，”Retail Metrics总裁Ken Perkins上周在报告中写道。

亚马逊股价收涨10.81美元，或1.4%，报771.40美元。(完)