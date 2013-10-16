亚马逊联手HTC研发智能手机--报道

三星推出盖乐世S8 寄望夺回Note7召回后丢失的市场份额
路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。
路透10月15日 - 《金融时报》报道称，亚马逊(AMZN.O)正在与宏达电（HTC）(2498.TW)合作研发智能手机产品，以便与苹果(AAPL.O)和谷歌(GOOG.O)竞争。
报道援引一位消息人士称，有一款设备已进入研发后期阶段，但另一位消息人士称，亚马逊可能会不发布这款设备。
报道还称，如果亚马逊决定推进该项目，这款设备有望在2014年发布。
记者尚未联系到亚马逊和HTC对此置评。
多年来一直有人猜测亚马逊将推出自己的移动设备。花旗集团2011年曾称，亚马逊将通过与手机代工厂商Foxconn International合作，在2012年推出一款智能手机。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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