亚马逊联手HTC研发智能手机--报道

路透10月15日 - 《金融时报》报道称，亚马逊(AMZN.O)正在与宏达电（HTC）(2498.TW)合作研发智能手机产品，以便与苹果(AAPL.O)和谷歌(GOOG.O)竞争。

报道援引一位消息人士称，有一款设备已进入研发后期阶段，但另一位消息人士称，亚马逊可能会不发布这款设备。

报道还称，如果亚马逊决定推进该项目，这款设备有望在2014年发布。

记者尚未联系到亚马逊和HTC对此置评。

多年来一直有人猜测亚马逊将推出自己的移动设备。花旗集团2011年曾称，亚马逊将通过与手机代工厂商Foxconn International合作，在2012年推出一款智能手机。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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