亚马逊联手宏达电研发智能手机--报导

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月12日
4月12日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:22时,1港元=0.88721 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 20.09 8.35 2.71 南玻 11.63 5.89 2.23 深康佳 4.65 2.86 1.83 ST中华 11.10 4.39 2.85 ST中冠
(本文由路透中文网编译提供)
路透10月15日 - 《金融时报》报导称，亚马逊 正在与宏达电（HTC） 合作研发智能手机产品，以便与苹果 和谷歌 竞争。
报导援引一位消息人士称，有一款设备已进入研发后期阶段，但另一位消息人士称，亚马逊可能会不发布这款设备。
报导还称，如果亚马逊决定推进该项目，这款设备有望在2014年发布。
记者尚未联系到亚马逊和HTC对此置评。
多年来一直有人猜测亚马逊将推出自己的移动设备。花旗集团2011年曾称，亚马逊将通过与手机代工厂商Foxconn International合作，在2012年推出一款智能手机。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
4月12日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:22时,1港元=0.88721 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 20.09 8.35 2.71 南玻 11.63 5.89 2.23 深康佳 4.65 2.86 1.83 ST中华 11.10 4.39 2.85 ST中冠
路透首尔4月12日 - 韩元兑美元和韩股周三从持续六日的跌势中反弹，因投资者风险偏好似乎略有回升。 韩国本地市场收盘时，韩元兑美元报1,141.4，较周二收盘的1,145.8涨0.4%。
但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。