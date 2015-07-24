亚马逊第二季意外获利 股价盘后暴涨逾17%

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透7月23日 - 美国在线零售商亚马逊(AMZN.O)第二季意外获利，得益于北美市场销售上升、Prime订阅服务以及对其网络服务的需求增长。这一利好消息推动公司股价在盘后交易中涨逾17%。
亚马逊给出的第三季营收预估也超出市场预期。
该公司在其最大市场--北美市场第二季营收较上年同期大增25.5%至138亿美元，受益于对电子产品和一般商品的强劲需求。
亚马逊周四公布，第二季云计算营收飙升81.5%至18.2亿美元，占到当季总营收的近8%。
“营收增长很大一部分要归功于Prime业务以及(产品)选择增加，这一直是北美及国际市场中的巨大推动因素，”亚马逊首席财务官Brian Olsavsky在与记者召开电话会议时称。
亚马逊Prime会员享受免费两天到货的特快专递服务，并享有某些电影、音乐和Kindle书籍的专属使用权。该公司于7月15日推出全球促销活动Prime Day，据称可与黑色星期五媲美，借以吸引更多客户使用该服务。
亚马逊拒绝披露Prime会员数据。
“亚马逊第二季似乎每条主要收入线都超出了预期，”Robert W. Baird & Co分析师Colin Sebastian称，“连同意外实现获利，可谓锦上添花。”
该公司预期第三季净销售额将增长13%-24%，达到233亿-255亿美元。而根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期第三季营收为238.9亿美元。
亚马逊预估第三季在营业亏损4.8亿美元到营业获利7,000万美元之间。
亚马逊公布截至6月30日的第二季获利9,200万美元或每股获利0.19美元，上年同期则亏损1.26亿美元或每股亏损0.27美元。
第二季营收增加19.9%至231.9亿美元。
分析师此前平均预期，亚马逊第二季每股亏损0.14美元，营收223.9亿美元。
亚马逊股价周四收盘报482.18美元，盘后在业绩消息提振下暴涨至565美元左右。
亚马逊业绩图表：
(完)
(编译 刘秀红；审校 张涛)
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