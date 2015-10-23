亚马逊意外连续第二个季度录得获利 股价大涨11%

路透10月22日 - 电子商务公司亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)周四公布，意外连续第二个季度录得获利，受北美和云计算业务营收增加提振，推动股价盘后大涨11%。

亚马逊一直在疲于应对利润率问题，在进行投资以扩展业务的同时控制成本，而且亚马逊网络服务(Amazon Web Services，AWS)部门增长帮助提振利润率。

财务长Brian Olsavsky在电话会议上对记者表示，投资和成本控制的平衡将“随着时间推移上下起伏”。

Olsavsky表示，公司将继续向与客户合作的领域投资，并补充称虽然投资“仍很高”，但亚马逊将寻找削减成本的方式。

AWS第三季净营收增长78%至20.9亿美元。该业务在190个国家拥有100多万个活跃用户。

“外界质疑这方面的可持续利润率是什么？如今是否只是高成长阶段？但目前而言，AWS是推动前进的动力，并且近期内也将如此，”BGC Partners分析师Colin Gillis表示。

在另一场电话会议上，分析师要求亚马逊公布对AWS长期利润率的预估，但公司未提供数据。

云计算是亚马逊成长最迅速的业务，而正在投资的物联网等新服务，则将协助公司利用储存和管理大量信息需求上升的机会。

亚马逊9月30日止的第三季在北美的销售劲升28.3%至150.1亿美元，主因Prime Day的销售强劲，且对电子产品和日常用品的需求良好。

该公司预测假期购物季的净销售增长14-25%，至335.0至367.5亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期营收为351.6亿美元。

亚马逊公布第三季获利7,900万美元，每股盈余0.17美元，上年同期亏损4.37亿美元，每股亏损0.95美元。

净营收增长23.2%至253.6亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期营收249.1亿美元，每股亏损0.13美元。

亚马逊股价周四收报563.91美元，盘后涨至625美元。(完)