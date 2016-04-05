亚马逊执行长称第八代Kindle已准备面市

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透4月4日 - 亚马逊(AMZN.O)执行长杰夫·贝佐斯（Jeff Bezos）周一发Twitter称，亚马逊最新款Kindle已准备面市，预计公司会在下周发布进一步的详情。
新款Kindle将是亚马逊的第八代电子书阅读器。亚马逊去年曾推出过一款50美元的平板电脑。
亚马逊拒绝发表进一步评论。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透1月5日 - 美国消费电子公司苹果周四称，2016年苹果应用商店(App Store)为开发者带来200亿美元收入，较2015年增加了40%，受助于精灵宝可梦GO和超级马里奥等手游、以及订阅服务应用带来的营收增长。
路透首尔1月5日 - 韩国Electronic Times周四引述未具名消息人士报导，三星电子对盖乐世(Galaxy)S8智能手机初步设定的产量目标为1,000万部。