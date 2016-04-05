亚马逊执行长称第八代Kindle已准备面市

(本文由路透中文网编译提供)

路透4月4日 - 亚马逊 执行长杰夫·贝佐斯（Jeff Bezos）周一发Twitter称，亚马逊最新款Kindle已准备面市，预计公司会在下周发布进一步的详情。

新款Kindle将是亚马逊的第八代电子书阅读器。亚马逊去年曾推出过一款50美元的平板电脑。

亚马逊拒绝发表进一步评论。(完)