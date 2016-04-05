亚马逊执行长称第八代Kindle已准备面市

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透4月4日 - 亚马逊 执行长杰夫·贝佐斯（Jeff Bezos）周一发Twitter称，亚马逊最新款Kindle已准备面市，预计公司会在下周发布进一步的详情。
新款Kindle将是亚马逊的第八代电子书阅读器。亚马逊去年曾推出过一款50美元的平板电脑。
亚马逊拒绝发表进一步评论。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。