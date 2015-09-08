亚马逊计划推出50美元的平板电脑--华尔街日报

中国化工集团寻求美国反垄断机构批准其收购先正达
路透北京1月20日 - 中国化工集团周五表示，已寻求美国反垄断监管机构批准其以430亿美元收购瑞士种子和农化公司先正达。
路透9月7日 - 华尔街日报援引知情人士称，在线零售商亚马逊(AMZN.O)计划为假期旺季推出50美元的平板电脑。
这款带有单声道扬声器的平板电脑屏幕尺寸为6英寸，定价远低于亚马逊的Fire平板电脑，后者最便宜的版本也在99美元。
目前不能立即联系上亚马逊就此置评。
报导称，亚马逊还计划推出屏幕尺寸为8英寸和10英寸的平板电脑。(on.wsj.com/1LfAvPO)
报导称，尽管亚马逊Fire平板电脑把广告作为屏幕保护，但目前还不清楚新的6英寸平板电脑的成本是否包括广告。(完)
(编译 于春红; 审校 龚芳)
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