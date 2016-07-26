亚马逊已获英国许可 探索无人机送货

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透7月25日 - 美国亚马逊(AMZN.O)周一表示，已与英国政府达成合作关系，加快允许小型无人机送货的进程。
亚马逊是世界最大的网络零售商，已经制定了在2017年开始使用无人机送货的计划。该公司表示，一个由英国民航局支持的跨部门团队已为开展探索工作提供了必要的许可。
亚马逊在去年发布了一个视频，展示了无人机送货过程。
美国联邦航空管理局(FAA)上月表示，使用无人机送货需要单独的监管，与一般用途有别。
沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)上月表示，其距离开始使用无人机检查美国仓库库存还有6-9个月。(完)
(编译 岂頔；审校 张涛)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。