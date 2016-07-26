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国际财经 | 2016年 7月 26日 星期二 10:30 BJT

亚马逊已获英国许可 探索无人机送货

路透7月25日 - 美国亚马逊(AMZN.O)周一表示，已与英国政府达成合作关系，加快允许小型无人机送货的进程。

亚马逊是世界最大的网络零售商，已经制定了在2017年开始使用无人机送货的计划。该公司表示，一个由英国民航局支持的跨部门团队已为开展探索工作提供了必要的许可。

亚马逊在去年发布了一个视频，展示了无人机送货过程。

美国联邦航空管理局(FAA)上月表示，使用无人机送货需要单独的监管，与一般用途有别。

沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)上月表示，其距离开始使用无人机检查美国仓库库存还有6-9个月。(完)

(编译 岂頔；审校 张涛)

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