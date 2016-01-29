亚马逊不惜成本砸重金投资物流 惹分析师质疑

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透旧金山1月29日 - 亚马逊业绩令人失望导致股价周四重挫之后，分析师将该公司成本的上升归咎于物流环节，亚马逊第四季物流成本升至45亿美元，较上年同期增加了24.4%。
他们还强烈质疑亚马逊不惜获利受损，也要继续对物流砸重金投资的计划。
分析师们在琢磨亚马逊为什么计划购买更多卡车这样的资产，据说还有租飞机的打算，他们还担心亚马逊计划花大钱去挑战联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N)这类快递承运商的江湖地位。
亚马逊承诺的免运费、两天送货到门的Prime服务越来越受欢迎，是该公司物流货运成本上升的因素之一。
为了处理增加的订单并加快送货，亚马逊已经建立了更多仓库，并且正在搭建自己的送货系统。(完)
(编译 白云; 审校 高琦)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。