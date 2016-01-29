亚马逊不惜成本砸重金投资物流 惹分析师质疑

路透旧金山1月29日 - 亚马逊业绩令人失望导致股价周四重挫之后，分析师将该公司成本的上升归咎于物流环节，亚马逊第四季物流成本升至45亿美元，较上年同期增加了24.4%。

他们还强烈质疑亚马逊不惜获利受损，也要继续对物流砸重金投资的计划。

分析师们在琢磨亚马逊为什么计划购买更多卡车这样的资产，据说还有租飞机的打算，他们还担心亚马逊计划花大钱去挑战联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N)这类快递承运商的江湖地位。

亚马逊承诺的免运费、两天送货到门的Prime服务越来越受欢迎，是该公司物流货运成本上升的因素之一。

为了处理增加的订单并加快送货，亚马逊已经建立了更多仓库，并且正在搭建自己的送货系统。(完)