亚马逊公布云计算获利后 微软对云业务业绩避而不谈

路透旧金山/芝加哥4月23日 - 亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)周四首次公布，迅猛成长的云计算业务实现盈利，为投资者带来惊喜。

亚马逊主要竞争对手微软也大谈其快速成长的云业务，但并未提供关键数字；投资者的疑问并未获得解答。

在周四发布业绩之后的电话会议上，分析师把全部注意力都集中在微软云计算平台Azure上，但微软高管却并未给出明确答案。

“Azure赢利情况披露不足，这很明显，”HighMark Capital投资组合经理Todd Lowenstein表示。亚马逊披露云业务业绩“将给微软带来压力，促其披露更多情况。”

亚马逊周四表示，亚马逊云计算服务(Amazon Web Services)第一季录得15.7亿美元营收，获利2.65亿美元，营业利润率17%，高于多数投资者预期。

微软表示，Azure营收正在成长；Azure提供的服务和亚马逊的产品类似，但同时也是一个更为广泛的平台。微软并指出，整体商用云端业务营收增加一倍有余，目前年营收率约为63亿美元；商用云端业务包括提供在线版的Office及Dynamics等应用软件。

一名分析师问及微软执行长纳德拉(Satya Nadella)，亚马逊的云端业务获利是否为微软设下一个指标，纳德拉并不这么认为。

“我认为Azure和AWS进行比较是不切实际的，”纳德拉说道。他暗示Azure的服务更为广泛，意味着微软的云端业务包含更多元的因素，但他并未详加说明。

微软或许可以比亚马逊用上更多时间来让云端业务获利，因微软这家全球最大软件业者传统业务获利丰厚。亚马逊庞大的在线零售业务只会断断续续地缴出获利，而且各界更加仔细检视其云端事业细节。

“有鉴于业务模式不同，亚马逊比微软面临更大压力，”FBR Capital Markets分析师Daniel Ives表示。“华尔街将严格检视未来一年的营收成长，而对于纳德拉而言，焦点应该在于云端业务增长及Windows 10操作系统。”(完)

(编译 王颖/张明钧; 审校 孙茉莉/于春红)

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