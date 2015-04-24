亚马逊公布云计算获利后 微软对云业务业绩避而不谈

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透旧金山/芝加哥4月23日 - 亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)周四首次公布，迅猛成长的云计算业务实现盈利，为投资者带来惊喜。
亚马逊主要竞争对手微软也大谈其快速成长的云业务，但并未提供关键数字；投资者的疑问并未获得解答。
在周四发布业绩之后的电话会议上，分析师把全部注意力都集中在微软云计算平台Azure上，但微软高管却并未给出明确答案。
“Azure赢利情况披露不足，这很明显，”HighMark Capital投资组合经理Todd Lowenstein表示。亚马逊披露云业务业绩“将给微软带来压力，促其披露更多情况。”
亚马逊周四表示，亚马逊云计算服务(Amazon Web Services)第一季录得15.7亿美元营收，获利2.65亿美元，营业利润率17%，高于多数投资者预期。
微软表示，Azure营收正在成长；Azure提供的服务和亚马逊的产品类似，但同时也是一个更为广泛的平台。微软并指出，整体商用云端业务营收增加一倍有余，目前年营收率约为63亿美元；商用云端业务包括提供在线版的Office及Dynamics等应用软件。
一名分析师问及微软执行长纳德拉(Satya Nadella)，亚马逊的云端业务获利是否为微软设下一个指标，纳德拉并不这么认为。
“我认为Azure和AWS进行比较是不切实际的，”纳德拉说道。他暗示Azure的服务更为广泛，意味着微软的云端业务包含更多元的因素，但他并未详加说明。
微软或许可以比亚马逊用上更多时间来让云端业务获利，因微软这家全球最大软件业者传统业务获利丰厚。亚马逊庞大的在线零售业务只会断断续续地缴出获利，而且各界更加仔细检视其云端事业细节。
“有鉴于业务模式不同，亚马逊比微软面临更大压力，”FBR Capital Markets分析师Daniel Ives表示。“华尔街将严格检视未来一年的营收成长，而对于纳德拉而言，焦点应该在于云端业务增长及Windows 10操作系统。”(完)
(编译 王颖/张明钧; 审校 孙茉莉/于春红)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。