亚马逊和微软正商讨向数字地图公司HERE提供云计算服务--消息

阿布扎比择机进一步投资中国 看好固定收益及小企业机会
路透迪拜1月17日 - 阿布扎比投资局(ADIA)总经理对China Finance表示，ADIA看到中国固定收益、房地产市场及小型企业的投资机会。ADIA是全球最大的主权财富基金之一。
路透4月4日 - 知情人士表示，亚马逊(AMZN.O)和微软(MSFT.O)正在商讨向数字地图公司HERE提供云计算服务。
HERE的股东为数家正在开发自动驾驶汽车的德国汽车制造商。
微软周五收报55.57美元，周一盘初跌0.5%，55.29美元。
亚马逊周五收报598.5美元，周一盘初跌0.5%。报594.15美元。(完)
(编译 王洋; 审校 母红)
路透迪拜1月17日 - 阿布扎比投资局(ADIA)总经理对China Finance表示，ADIA看到中国固定收益、房地产市场及小型企业的投资机会。ADIA是全球最大的主权财富基金之一。
路透日内瓦1月17日 - 联合国预计今明两年全球经济成长将从2016年的2.2%加快至2.7%和2.9%，并称英国退欧和美国当选总统特朗普的税收政策可能存在负面影响。
路透华盛顿1月17日 - 美国联邦储备委员会(美联储)一位低利率政策的主要支持者周二表示，如果特朗普政府实施的赤字支出财政政策迅速提振经济，联储可能以更加积极的步伐升息。