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国际财经 | 2016年 4月 5日 星期二 07:26 BJT

亚马逊和微软正商讨向数字地图公司HERE提供云计算服务--消息

路透4月4日 - 知情人士表示，亚马逊(AMZN.O)和微软(MSFT.O)正在商讨向数字地图公司HERE提供云计算服务。

HERE的股东为数家正在开发自动驾驶汽车的德国汽车制造商。

微软周五收报55.57美元，周一盘初跌0.5%，55.29美元。

亚马逊周五收报598.5美元，周一盘初跌0.5%。报594.15美元。(完)

(编译 王洋; 审校 母红)

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