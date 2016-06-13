独家：亚马逊正准备推出音乐流媒体服务--消息人士

路透旧金山6月10日 - 两名熟知内情消息人士表示，亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)正准备推出独立的音乐流媒体订阅服务，正面迎战苹果(AAPL.O)及Spotify。

消息人士称，该服务的订价将为每月9.99美元，曲目内容将会相当有竞争力。他们指出，亚马逊正与各大唱片公司敲定该服务的授权协议，最快将在夏末或秋初推出。

亚马逊目前提供旗下Prime货运及视频服务会员免费的音乐串流服务，但曲目相当有限。关于这个全新的完整音乐服务计划，亚马逊并未回应置评要求。

目前音乐流媒体行业已然相当拥挤，亚马逊现在加入或已嫌晚，但消息人士称，亚马逊认为，对于其一站购足所有内容及商品的服务而言，完整的音乐服务相当重要。

新的音乐服务也旨在提升其家用扬声器Amazon Echo的魅力；Amazon Echo可以利用语音控制进行网路搜索及产品下单。

亚马逊前负责音乐服务的主管Jay Samit获悉上述计划时表示，“音乐服务将会使亚马逊和客户群的每日互动增加。(完)