独家：亚马逊正准备推出音乐流媒体服务--消息人士

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透旧金山6月10日 - 两名熟知内情消息人士表示，亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)正准备推出独立的音乐流媒体订阅服务，正面迎战苹果(AAPL.O)及Spotify。
消息人士称，该服务的订价将为每月9.99美元，曲目内容将会相当有竞争力。他们指出，亚马逊正与各大唱片公司敲定该服务的授权协议，最快将在夏末或秋初推出。
亚马逊目前提供旗下Prime货运及视频服务会员免费的音乐串流服务，但曲目相当有限。关于这个全新的完整音乐服务计划，亚马逊并未回应置评要求。
目前音乐流媒体行业已然相当拥挤，亚马逊现在加入或已嫌晚，但消息人士称，亚马逊认为，对于其一站购足所有内容及商品的服务而言，完整的音乐服务相当重要。
新的音乐服务也旨在提升其家用扬声器Amazon Echo的魅力；Amazon Echo可以利用语音控制进行网路搜索及产品下单。
亚马逊前负责音乐服务的主管Jay Samit获悉上述计划时表示，“音乐服务将会使亚马逊和客户群的每日互动增加。(完)
(编译 张明钧; 审校 李婷仪)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。