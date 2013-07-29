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货币新闻 | 2013年 7月 29日 星期一 12:33 BJT

美国个股：亚马逊宣布大规模招聘计划；奥巴马即将造访该公司

路透旧金山7月28日 - 互联网零售巨头亚马逊(Amazon.com) 周一宣布将展开大规模招聘。本周稍晚，美国总统奥巴马将访问该公司的一个配送仓库。

亚马逊称将在美国的17个运营中心增加逾5,000个全职工作岗位。这大约相当于其运营中心的全职岗位增长25%，目前其在美国的该类岗位超过20,000个。

亚马逊近年来一直在靠近客户的地方新建大量运营中心，以便加快在线订单的送货和降低运输成本。(完)
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