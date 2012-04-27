亚马逊一季获利优於华尔街最高预估

机构投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位 以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
* 股价扬升近15%
* 分析师表示,利润率看上去强劲
* 公司高层称,Kindle和数码内容销售稳健
路透4月26日电---全球最大网络零售商亚马逊(AMZN.O)周四公布的第一季获利优於分析师最高预估,因该公司控制住成本,并且在凭借新产品Kindle Fire平板电脑出售更多数码产品上取得初步成功.此业绩带动该公司股价扬升近15%.
亚马逊第一季获利比市场平均预估高出数倍,投资者为此欢呼雀跃,并称这家之前为扩张而大举支出的互联网巨头正在开始控制费用.
亚马逊的支出主要有三大领域:支持网上零售的运营中心;视频内容和其它媒体业务;云计算服务的基础设施.最新的冒险尝试之一则是推出与苹果(AAPL.O)iPad相竞争的Kindle Fire,一些分析师表示,该产品业绩可能是盈亏两平或者小有亏损.
亚马逊高层在电话会议中对分析师表示,很高兴见到数码内容产品的销售成长,Kindle和Kindle Fire旨在加速这一成长.
"最大的担忧在於利润率.很多投资者一直希望该公司可以证明,其所进行的这些投资能够发挥贡杆作用,"Caris & Co分析师Scott Tilghman称.
亚马逊目前的情况类似于"2004-2006年间我们看到的那样,当时该公司大搞投资,利润率缩水.随後的几年,利润率扩大,且营收加速.似乎该公司现在就是这种状况."
亚马逊股价在盘後交易时段攀涨至225美元,令该公司本已高企的估值进一步膨胀,市盈率(本益比)超过70倍.
欲浏览亚马逊估值是否过高相关视频,请点击:(link.reuters.com/mef87s)
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**财报数字**
相较之下,标普500指数的12个月预估市盈率约为12倍,苹果约为13倍.
亚马逊第一季净利下滑至1.30亿美元,约合摊薄後每股0.28美元,上年同期分别为2.01亿美元和0.44美元.不过仍远高於分析师预估的0.07美元.
第一季营收为131.8亿美元,较上年同期增长34%,优於分析师预计的129亿美元.营业利润为1.92亿美元,上年同期为3.22亿美元.
"这似乎是每个人都有所斩获的一季,成长及利润率都令投资人满意.这是完美的平衡."Stifel Nicolaus分析师Jordan Rohan说.
亚马逊股价周四收盘报195.99美元.(完)
--编译 王翔琼/李婷仪;审校 程琳
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