亚马逊第一季营收超预期 支出亦大幅增加

路透旧金山4月24日 -电子商务巨头亚马逊(AMZN.O)公布第一季营收增长超出预期，但随着该公司进军新业务领域，在技术、内容和新仓库方面的支出大幅增加。

亚马逊当季营收增长23%至197.4亿美元，得益于北美地区电子产品及其他商品销售强劲。国际营收仅增加18%，造成拖累。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计该公司第一季营收为194亿美元。亚马逊还公布每股盈利0.23美元，符合预期。

亚马逊正在迅速拓展其设备阵容及运算服务，以维持成长步伐。该公司股价在盘后交易中上涨1.6%至342.56美元。

由于核心零售业务遭遇压力，亚马逊目前大举投资一系列项目。公司正在开发自己的展示和视频游戏，同时通过推出FireTV视频流播放产品和传闻已久的智能手机，更加强势地进军硬件市场。

第一季营运支出骤增23%。执行成本和内容支出分别增加29%和44%。

亚马逊目前面临一些短期障碍，例如一些州的新法要求征收消费税。根据本月公布的一份研究报告，亚马逊在这些州的营收下降了10%。

这家电子商务企业还面临来自阿里巴巴等海外竞争对手的激烈竞争。后者正在酝酿可能堪称科技业规模最大的首次公开发行(IPO)。

继上个月将年费自79美元上调至99美元后，亚马逊现在正努力提高旗下Prime服务的吸引力。Prime用户享有两天无限制的送货服务等福利。

仅本周，亚马逊就公布了两项防止客户流失的措施，例如达成协议以提供HBO较老视频内容的流播放服务。(完)

(编译 王兴亚/许娜；审校 孙茉莉/张荻)

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