亚马逊第二季营收超预期 因云服务销售急增

路透7月28日 - 全球最大在线零售商--美国亚马逊(AMZN.O)周四公布的第二季营收超预期，受助于云服务部门的迅猛成长。

亚马逊的美国及国际在线零售销售亦高于预期，且第三季营收展望亦高于市场的预期。在线零售是该公司的核心业务。亚马逊股价在盘后交易中上涨2%。

“他们力压市场预期，”Wedbush Securities的分析师Michael Pachter表示。

亚马逊正在借助零售销售转至网络的潮流，并利用类似Netflix服务中的原创视频来吸引新顾客。云服务业务Amazon Web Services是其增长最快的业务，分析师认为这是其下一个成长驱动器。

但在众多领域进行扩张需要大量的投资，亚马逊股价在盘后交易中起初下滑，因其预期本季度营业利润料为较低的5,000万-6.5亿美元。

亚马逊第二季净利为8.57亿美元，每股盈余(EPS)为1.78美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师对亚马逊第二季业绩的平均预估为每股盈余1.11美元。

BGC Partners分析师Colin Gillis谈到9月当季财测时表示，“6月当季获利为公司历史同期最高，但第三季财测显示获利难有突破。”

Gillis并称，亚马逊第三季通常会出现成本上升的情况，因公司要为假日购物季增加备货。

亚马逊预计第三季净营收在310-335亿美元，其中反映了一年一度的Prime Day购物节销售情况。据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估为316亿美元。

亚马逊最大市场北美市场的净营收猛增28.1%，至176.7亿美元。

公司云服务业务Amazon Web Services的营收大增58.2%，至28.9亿美元。根据市场研究公司FactSet StreetAccount提供的数据，这超过了分析师的平均预估28.3亿美元。

在截止6月30日的第二季，亚马逊净营收增长31.1%，至304亿美元。(完)