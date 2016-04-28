焦点：亚马逊首季获利远超预估 云服务营收飙升64%

路透4月28日 - 全球最大线上零售商亚马逊(Amazon.com) (AMZN.O)周四公布获利和营收远超分析师预期，推动股价在盘后飙升，显示其核心零售业务和新的云服务部门市场势力在增长。

这与亚马逊1月公布的第四季财报形成鲜明对比。第四季业绩令人失望，使一些股东再次担心该公司相对微薄的利润率。该股周四盘后大涨近13%至679美元。

亚马逊的业绩也缓解了对科技和网络企业全面放缓的担忧，此前苹果(AAPL.O)、微软(Microsoft) (MSFT.O)和英特尔(Intel)(INTC.O)的业绩都不如人意。

“这确实让我恢复信心，”Enterprise Strategy Group分析师Dan Conde称，Conde一直关注亚马逊的云业务。

就一家公司的规模而言，亚马逊的成长令人印象深刻--营收增长28.2%达到291.3亿美元；而旗下的云计算部门Amazon Web Services(AWS)则更加突出，营收攀升64%至25.6亿美元，营业利润增长逾两倍，至6.04亿美元。

由于亚马逊投入巨资与微软和谷歌(GOOGL.O)等对手展开竞争，该部门的营业利润率比上季有所下降，但仍然达到27.9%的不错水平，略低于上季度的28.5%，远高于上年同期的16.9%。

ASW成立于10年前，这一季度的利润已经超过公司的零售业务。调研公司称，ASW在飞速成长的云计算市场占到逾30%的份额，继续对微软和谷歌保持遥遥领先的优势。

公司创始人贝佐斯还对硬件新产品所取得的成功颇为自豪。“亚马逊的设备是亚马逊网站上卖得最好的商品，”他在新闻稿中称，所指的产品是Echo语音响应系统以及Fire TV Stick电视棒。

Echo销售令人大感意外，贝佐斯在声明中称公司库存告罄，但他没有给出销售数据。

亚马逊Prime客户忠诚度计划的会员数量持续强劲增长。该服务提供一小时快递、原创电视节目，而且会员可以访问Prime Music和Prime Video等数字娱乐产品。Prime服务的年费是99美元。

亚马逊最近推出了月度Prime会员服务，费用是10.99美元。亚马逊还表示计划提供视频流服务，每月费用是8.99美元。

Forrester Research的资深分析师Frank Gillett表示，亚马逊的营收成长情况显示，围绕Amazon Prime的客户关系模式正在取得效果。

亚马逊在北美的净营收第一季增长26.8%至170亿美元。按营收计算，北美是其最大市场。

亚马逊截至3月31日第一季净利为5.13亿美元，或每股盈利为1.07美元；上年同期为净亏损5,700万美元，或每股亏损0.12美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预计其第一季营收为279.8亿美元，每股盈利为0.58美元。

亚马逊业绩图表：tmsnrt.rs/24gibla(完)