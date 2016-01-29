亚马逊第四季获利与营收均逊于市场预期 股价盘后跌逾12%

路透1月28日 - 全球最大在线零售商--美国亚马逊(AMZN.O)公布的第四季获利与营收均明显低于华尔街的预期，受到营业成本上升与云服务业务成长放缓的困扰。

季度财报公布后，亚马逊股价在周四盘后交易中重挫逾12%，之前在常规交易中上涨9%。

在截止12月31日的第四季，亚马逊净利增至4.82亿美元，每股盈余(EPS)为1.00美元。这是其纪录最高季度获利，高于上年同期的2.14亿美元及0.45美元。

但据汤森路透I/B/E/S，分析师的平均预估1.56美元要远高于上述数字。

这是亚马逊2012年以来首次连续三个季度实现获利。

净营收增加21.8%至357.5亿美元，但低于分析师预期的359.3亿美元。

“按照可比较的零售业标准，亚马逊的盈利水平依然相当疲弱，”零售分析机构Conlumino的执行长Neil Saunders称。Neil Saunders依然看好亚马逊的前景。“亚马逊每1美元只挣得0.0075美元的利润。”

“投资者所期盼的增长神话...亚马逊显然没能实现，”Sarhan Capital的执行长Adam Sarhan称。

“在我看来，亚马逊已很难与FANG组合中的其他几家相提并论，”他表示。FANG组合是指几家高成长性科技公司，包括Facebook、亚马逊、Netflix和前身为谷歌的Alphabet。

当季来自其云服务--Amazon Web Services的净营收增长69.4%至24.1亿美元，该业务第三季增幅则超过78%。

亚马逊北美业务净营收增长24%至215亿美元。

该公司第四季总运营开支增长20%以上，至346.4亿美元。为了在高度竞争的在线购物市场中吸引客户，亚马逊一直在花费资金，向年费99美元的Prime会员客户推广数项新服务，包括一小时送达以及电视节目等服务。

亚马逊在世界零售电商中举足轻重，根据eMarketer的数据，这一市场去年的总规模达1.67万亿美元，今年料将增长22%。

部分分析师估计，亚马逊的Prime计划在全球拥有大约5,000万会员，该计划推出10年来，已经成为亚马逊增长的引擎，以及新服务的重要试验田，例如一小时送达服务和原创电视节目服务等。

亚马逊业绩图表：here

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